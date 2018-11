Netzausbau in Coburg: Gegenwind vor Altmaier-Besuch

Bundeswirtschaftminister Peter Altmaier (CDU) reist derzeit durch Deutschland, um in der Bevölkerung um Akzeptanz für den Netzausbau zu werben. In Franken macht er Station in Coburg, Redewitz an der Rodach und in Grafenrheinfeld. Im Interview mit der Bayern 2-radioWelt lobte er den ehemaligen bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer (CSU):

"Seehofer hat eine historische Leistung im Interesse der Bürgerinnen und Bürger vollbracht - nämlich die Entscheidung, neue Stromtrassen, wo möglich, unterirdisch zu verlegen." Peter Altmaier, Bundeswirtschaftminister

Lob auch für Bürgerinitiativen

Altmaier lobte auch die Debattenkultur der örtlichen Bürgerinitiativen. Diese diskutierten auf einem "hohen Niveau. Daher haben sie es auch einen Anspruch, dass ihnen auf einem entsprechend hohem Niveau Gesprächspartner zur Verfügung stehen."

Kritik an Stromtrassen

Im Coburger Land werden alle Stromtrassen abgelehnt, weil sie für unnötig gehalten werden. Es gebe keinen Beweis, so heißt es aus dem Landratsamt Coburg, ob der Strom hier überhaupt gebraucht werde. Die Kritik im Kreis Lichtenfels: Da der Strom durch die Region nur durchgeleitet würde, drohe beim Bau einer Trasse eine Verschwendung von Geld.

Demonstrationen angekündigt

Um ihren Protest Ausdruck zu verleihen, haben einige Umweltverbände zu Demonstrationen aufgerufen. An allen drei Stopps des Bundesministers in Franken werden Bürger ihre Ablehnung der Trassen deutlich machen.

Welche Kompromisse sind möglich?

Welche Komprissmöglichkeiten beim Trassenverlauf durchs Coburger Land möglich sind, wollte Altmaier vor dem Treffen noch nicht näher erläutern.

"Wünsche nach Änderungen gibt es an vielen Orten. Das kann aber der Minister nicht per 'ordre de mufti' entscheiden. Deshalb habe ich in meiner Delegation den Chef der Bundesnetzagentur sowie Vertreter der Übertragungsnetzbetreiber. Mein Ziel ist es, einen Kompromiss zu finden zwischen den berechtigten Anliegen in Bayern, Thüringen und Hessen." Peter Altmaier, Bundeswirtschaftminister