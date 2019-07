Netz zu Ladenöffnungszeiten: "Irgendwann ist auch gut!"

Heute Morgen hat BR24 auf seinem Facebook-Account ein Video geteilt. Darin zu sehen: Die Ergebnisse einer Umfrage von Civey und BR24. Es geht um die Frage, ob sich die Bayern verlängerte Ladenöffnungszeiten an Sonn- und Feiertagen wünschen. Dieses Video sorgte für hunderte Kommentare und eine breite Debatte unter dem Post. Wir haben ein paar Meinungen gesammelt, um die Standpunkte der Diskussion abzubilden.

Userin: "Denkt mal bitte darüber nach, wie es wäre, wenn es euch betrifft!"

Erika beispielsweise spricht sich gegen geöffnete Läden an Sonn- und Feiertagen aus. Der Grund: Sie arbeite selbst seit fast 25 Jahren im Einzelhandel – "und es macht mir wirklich Spaß." Allerdings sei jede Änderung der Öffnungszeiten eine anstrengende Umstellung gewesen.

Wie fänden es denn die anderen Berufsgruppen, wenn man sie Stück für Stück zwingen würde, wie im Einzelhandel zu arbeiten, wirft Erika in den Raum: "Werden die Kitas und Schulen mitmachen? Kann ich dann auch am Samstag zu einer Behörde, wenn mein freier Tag darauf fällt?" Was sei mit Arztterminen? Ihr Wunsch an die Community: "Denkt mal bitte darüber nach, wie es wäre, wenn es euch betrifft!"

Erikas Dank gilt gleichzeitig allen, die in Wochenend-Schichten tätig seien, etwa Pflegern und Polizisten: "Ihr macht echt einen Knochenjob!"

"Veränderung widerstrebt dem Deutschen"

Peter widerspricht: "Veränderung widerstrebt dem Deutschen. Ein gutes Beispiel dafür, wie es anders geht, sind die Amerikaner. Im Gegensatz zu den USA haben wir schon immer eine Servicewüste." Die Amerikaner seien engagierter und hätten mehr Mut, selbst etwas auf die Beine zu stellen. Viele weitere User verweisen auf Länder wie Frankreich, Italien, Spanien und Schweden, in denen man sonntags zumindest vormittags einkaufen gehen könne.

Erika hält dagegen: Veränderungen seien gut – so lange sie nicht nur auf dem Rücken einzelner ausgetragen würden. Nur weil es woanders funktioniere, heiße das noch lange nicht, dass es in dieser Art gut sei, "sondern vielleicht auch, dass es so gut sein muss, weil es nicht anders geht".