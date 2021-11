"Netz P": Hilfe für Kinder mit psychisch belasteten Eltern

"Das Risiko vor allem Suchterkrankungen, aber auch Depressionen im Laufe des Lebens zu entwickeln, ist sehr, sehr hoch", sagt Professor Dominikus Bönsch. Er spricht von Kindern, deren Mutter oder Vater an einer psychischen Erkrankung leiden. Allein in Bayern sind etwa eine halbe Million Kinder unter 15 Jahren betroffen. Der Ärztliche Direktor am Bezirkskrankenhaus (BKH) in Lohr am Main geht davon aus, dass 40 bis 60 Prozent der Kinder selbst erkranken könnten. "Sowohl für die Kinder als auch für die Eltern ist das eine ganz schwierige Situation", sagt Bönsch gegenüber dem BR24. Ab nächstem Jahr soll diesen Kindern und Eltern im Landkreis Main-Spessart geholfen werden – mit dem Konzept "Netz P – Unterstützung für Kinder mit einem psychisch belasteten Elternteil".

"Netz P": Gruppen mit unterschiedlichen Zielen

"Netz P" ist das erste Konzept seiner Art in Bayern. Geplant sind drei Gruppen: eine für Kinder von vier bis sieben Jahren, eine weitere für Kinder von acht bis zwölf Jahren und eine Elterngruppe. Für jede Gruppe werden andere Ziele angestrebt. Bei den Kindern soll die psychische Widerstandskraft gestärkt werden. Sie sollen zum Beispiel Freundschaften mit anderen Kindern in ihrem Alter knüpfen. Außerdem sollen sie mehr über die Krankheit von Vater oder Mutter erfahren und lernen, damit umzugehen.

Regelmäßige Treffen für Kinder und Eltern

Die Eltern hingegen sollen verstehen, wie wichtig Sport und Bewegung, eine sinnvolle Freizeitgestaltung und gesunde Ernährung sind. Sie sollen Strategien zur Stressbewältigung entwickeln und Entspannungstechniken erlernen. Die Arbeit in den Gruppen ist dem jeweiligen Alter angepasst – die jüngeren Kinder dürfen die therapeutischen Angebote des BKH nutzen, wie zum Beispiel Kunst-, Musik-, Sport- und Bewegungs- sowie tiergestützte Therapie. Die Gruppen treffen sich dann einmal in der Woche für eineinhalb Stunden auf dem Gelände des BKH. Nach den Faschingsferien kommen die Gruppen erstmals zusammen. Und einmal im Monat soll es auch ein Netz P-Café geben.

Beim "Netz P" werden auch Familienpaten eingebunden, die für ihre "Patenkinder" stabile und verlässliche Kontakte aufbauen – zum Beispiel in einem Verein oder in einer Kindergruppe. Die Paten lernen gemeinsam mit den Kindern Fachstellen wie die Jugendsozialarbeit in Schulen kennen lernen.

Landrätin Sitter freut sich über Realisierung des Projekts

Für Main-Spessarts Landrätin Sabine Sitter startet mit "Netz P" ein Herzensprojekt. "Wir arbeiten schon seit vielen Jahren an dem Thema", sagt Sitter, die schon selbst als Sozialpädagogin am Bezirkskrankenhaus in Lohr gearbeitet hat. "Beruflich habe ich genau dieses Projekt ins Leben gerufen: Familien mit einem belasteten Elternteil zu unterstützen. Das heute in der Funktion als Landrätin abzuschließen, freut mich total", sagt Sitter.

"Netz P" als Gemeinschaftsprojekt

Das Konzept "Netz P" haben das Landratsamt Main-Spessart mit seinem Gesundheitsamt und der Familienbildungsstelle, das Bezirkskrankenhaus Lohr und die Arbeiterwohlfahrt (AWO) Lohr gemeinsam erarbeitet. Die AOK Bayern fördert das Konzept für die nächsten drei Jahre mit etwa 130.000 Euro. Der Name "Netz P" steht zum einen für "Halt geben", "zusammen halten" und "vernetzt sein". Zum anderen bedeutet jeder Buchstabe etwas: N steht für neue Kontakte und Unterstützung, E für Eltern, T für Teens und Kids, Z für Zusammenhalt und P für psychische Gesundheit.