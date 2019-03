Netz für E-Biker im Spessart wird vergrößert

Die beiden neuen Ladestationen sollen am Schlossplatz beim Rathaus und um Schulmuseum in Sendelbach sein. Dafür will die Stadt rund 16.000 Euro investieren. Initiiert, getragen und von der EU gefördert wird das Projekt bislang von den vier kommunalen Allianzen: Kahlgrund Spessart, SpessartKraft, Südspesstart und Westspessart. In den Landkreisen Miltenberg und Aschaffenburg haben 25 Kommunen bereits ein Netz von über 50 Ladestationen aufgebaut. Es wurde eine umfassende Marketingstrategie erarbeitet und umgesetzt. Das Projekt hat einen großen Erfolg und ist bereits zwei Mal ausgezeichnet worden.

Weitere Orte am Main zeigen Interesse

Für eine Verdichtung des Netzes soll die Gebietskulisse deutlich erweitert werden. Dafür gibt es weitere EU-Gelder. Die Sinngrundallianz als neuer Projektträger bündelt nun alle neue Projektpartner und stellt für sie einen Förderantrag. Um beim Projekt mitmachen zu dürfen, müssen die Orte im Gebiet des Tourismusverbands Spessart-Mainland liegen. Zahlreiche weitere Mainanreiner, wie Spessartkommunen in den Landkreisen Aschaffenburg, Miltenberg und Teile vom Landkreis Main-Spessart, stehen in den Startlöchern, um das Ladestationen-Netz zu verdichten.