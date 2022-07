"Net Olam" – Projekt untersucht Schändungen jüdischer Friedhöfe

Auf den ersten Blick bemerken die meisten wahrscheinlich gar nicht, was nicht stimmt am Jüdischen Friedhof in Fürth: Grabsteine stehen dicht gedrängt auf einem kleinen Absatz – sie wurden Richtung Westen aufgestellt. Damit sollen sie zeigen: Hier befinden sich keine Grabstätten mehr, denn die weisen nach Osten – die Nationalsozialisten haben den Friedhof 1941 geschändet. Sie bauten in die Mitte einen Löschwasserteich, fluteten die Gräber und überließen die Grabsteine örtlichen Steinmetzen als Baumaterial. Eines von vielen Beispielen für die Schändung jüdischer Friedhöfe, die das Projekt "Net Olam" erstmals systematisch dokumentieren will.

Jüdische Friedhöfe als Ziel antisemitischer Gewalttaten

Seit dem Holocaust zählen Schändungen von jüdischen Friedhöfen zu den häufigsten antisemitischen Gewalttaten in Deutschland. Vielleicht auch deshalb, weil sie oft die einzigen Orte jüdischen Lebens waren, die erhalten geblieben sind – die meisten Synagogen, jüdischen Schulen und Gemeindezentren waren ohnehin zerstört. Doch bisher sind diese Angriffe und Schändungen kaum dokumentiert. Das will das Projekt "Net Olam" jetzt ändern.

Kaum ein Friedhof ohne Schändungen

Der Name des Projektes lehnt sich an die hebräische Wortfolge für Friedhöfe "Bet Olam" an, die auf Deutsch mit "Haus der Ewigkeit" übersetzt wird. "Net" steht für Netz. Denn die Totenruhe ist im jüdischen Glauben unantastbar und muss bis ans Ende der Tage bestehen bleiben. Anders als oft auf christlichen Friedhöfen dürfen die Gräber nicht irgendwann wieder aufgelöst werden. Deshalb wiegen Eingriffe und Schändungen jüdischer Friedhöfe auch besonders schwer. Das vom Bundesforschungsministerium geförderte Kooperations-Projekt "Net Olam" steht noch ganz am Anfang. Doch schon jetzt zeichnet sich ab, das es kaum einen jüdischen Friedhof gibt, auf dem sich keine Merkmale von Schändungen finden.

Friedhöfe im Wald – gefährdet oder besser geschützt?

Die Schändungen sind dabei kein neues Phänomen, bereits im Mittelaltern wurden die Juden aus dem Herzogtum Bayern vertrieben und ihre Friedhöfe zerstört. Deshalb befinden sich auch fast alle der heute noch erhaltenen 124 jüdischen Friedhöfe in Franken. Doch nur 13 davon liegen in Städten und werden noch aktiv von jüdischen Kultusgemeinden genutzt. Die anderen 111 Friedhöfe liegen meist weit außerhalb – verborgen im Wald. Denn in früheren Jahrhunderten wurden die Friedhöfe bewusst außerhalb der Städte errichtet, damit keine Gefahr besteht, dass die bebaut werden. Die meisten dieser Friedhöfe sind nicht klar begrenzt, sie haben weder einen Zaun noch einen richtigen Eingang. Wenn hier Schändungen stattfinden, werden sie oft nicht gleich bemerkt.

Wer sind die Täter?

"Net Olam" will alle Schändungen chronologisch erfassen, anhand von Bildern, Zeitungsdokumenten und vor Ort. Verwitterte Grabsteine sind oft einfach nur überwuchert. Grabsteine, die in der Mitte gebrochen sind, wurden fast immer umgestoßen. Auch wenn Inschriften fehlen, ist das ein Zeichen für eine Schändung. Soweit möglich wollen die Forscher mehr über die Täter herausfinden und welche Friedhöfe besonders gefährdet sind. Könnten Zäune schützen, hilft eine Sichtbarkeit und stärkere Anbindung an die Gesellschaft oder steigt damit gar die Gefahr eines Angriffs?

Jüdische Friedhöfe in Zukunft besser schützen

Solchen Fragen wird das Projekt "Net Olam" in den kommenden vier Jahren nachgehen und am Ende auch ein Konzept zur Prävention vorlegen. Damit in Zukunft alle Jüdischen Friedhöfe besser geschützt werden können. Oft sind sie auch heute noch für Angehörige die einzigen Erinnerungsorte an ihre Vorfahren. Deshalb wurde nach dem Zweiten Weltkrieg auch auf dem Jüdischen Friedhof in Fürth versucht, die Totenruhe wenigstens ansatzweise wiederherzustellen: Die Gebeine wurden aus dem Löschwasser gefischt und erneut bestattet. Der Teich wurde zugeschüttet und die Grabsteine nah beieinander und Richtung Westen aufgestellt – so können sie heute wieder besucht werden, doch eine Grabstätte für die Ewigkeit war diesen Toten nicht vergönnt.