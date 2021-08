Nervengift auf dem Zuckerrübenfeld

Um die Zuckerrübenernte vor Blattlausbefall zu schützen, ist in Franken Saatgut mit Neonikotinoiden zum Einsatz gekommen. Nur mithilfe einer Notfallzulassung wurde das Saatgut durch das Landesamt für Landwirtschaft genehmigt. Denn eigentlich sind nach dem Volksbegehrten "Rettet die Bienen" solche Substanzen nicht mehr zulässig.

Für ein bestimmtes Einzugsgebiet von Südzucker in Ochsenfurt sei die Wirtschaftlichkeit der Rübenfelder gefährdet, erklärt dagegen Michael Zellner, zuständig für Pflanzenschutzmittel bei der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL). Konkret betrifft das vor allem Zuckerrübenacker in Franken. Dieses Problem sei aber kein fränkisches, sondern europaweit relevant. Auch hier werde das Saatgut eingesetzt.

Saatgut mit Gift versetzt

Wenig Verständnis für das Gift auf fränkischen Zuckerrübenfeldern hat eine Gruppe Naturschützer in Mittelfranken. Claudia Lehner-Sepp vom Bund Naturschutz im Landkreis Ansbach und Imkerin zeigt auf die vielen blühenden Pflanzen zwischen den Rüben auf einem Feld und am Ackerrand in Heilsbronn. Diese müssten eigentlich von den Landwirten entfernt werden. Denn die Zuckerrüben geben das Gift ab, aber der Boden, das Wasser und Blühpflanzen nehmen dieses wiederum auf. Bienen und andere Wildinsekten fliegen die Blüten an und werden damit vergiftet.

"Also das Problem ist, dass das aufs Gehirn der Bienen wirkt und die finden dann oft gar nicht mehr heim zum Stock, die verirren sich und landen sonst wo." Claudia Lehner-Sepp, Imkerin

Dadurch sei es auch schwer oder nicht nachweisbar, dass die Bienen von dem Gift betroffen sind.