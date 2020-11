Neonazis wollen nicht durch Wunsiedel marschieren

Das sogenannte Heldengedenken der Neonazi-Partei "Der III. Weg" in Wunsiedel findet in diesem Jahr erstmals seit 2013 nicht statt. Das meldet die Partei im Internet. Zuletzt zogen die Neonazis im Januar durch Bamberg.

Corona-Auflagen verbieten Fackelmarsch der Neonazis

Demnach könne der für den 14. November geplante Fackelmarsch durch die Stadt wegen der Corona-Auflagen nur in einem für die Neonazis unwürdigen Rahmen stattfinden. So sei vom Landratsamt Wunsiedel anstatt des sonst üblichen Umzuges nur eine Standkundgebung erlaubt worden. Die Teilnehmer hätten zudem eineinhalb Meter Abstand zueinander halten und Mundschutz tragen müssen. Auch die Zahl der Teilnehmer hätte begrenzt werden sollen. Aus Reihen des "III. Wegs" heißt es dazu, die Auflagen seien in keinster Weise akzeptabel und machten ein ehrwürdiges Gedenken an die gefallenen Soldaten undenkbar.

Wunsiedel: Antrag für Demo noch nicht zurückgezogen

Im Landratsamt heißt es auf Nachfrage, man habe der rechtsradikalen Kleinstpartei nur die Auflagen mitgeteilt, die derzeit wegen der Corona-Pandemie auch für alle anderen Demonstrationen gelten. Zwar habe man von den Plänen der Partei, in diesem Jahr nicht durch Wunsiedel zu marschieren, bereits gehört. Der zuständigen Versammlungsbehörde liege aber noch keine Rücknahme des Antrags für die Versammlung vor.