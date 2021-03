"Nein zum Nein aus Rom": Regenbogenfahne am Kloster Kreuzberg

Es wird derzeit bundesweit diskutiert: Das "Nein" des Vatikan zur Segnung gleichgeschlechtlicher Paare. Vor einigen Tagen hatte der Vatikan die in Deutschland geforderte Einführung von Segnungsfeiern für homosexuelle Paare untersagt. Gegen diese Entscheidung wächst auch in Unterfranken Kritik: Beispielsweise sammelt der Würzburger Hochschulpfarrer Burkard Hose Unterschriften und vor dem Franziskanerkloster Kreuzberg weht eine Regenbogenfahne.

Klosterbruder positioniert sich auf Facebook

Bruder Korbinian Klinger vom Kloster Kreuzberg hat die Regenbogenfahne gehisst. Auf Facebook schreibt er, dass er damit ein Zeichen setzen wolle – ein "Nein zum Nein aus Rom". Als er am Wochenende die Fahne gehisst habe, hätten vorbeikommende Wanderer applaudiert. Klinger schreibt weiter, dass er den Aufruf "Segen für Alle" unterstütze. Er werde weiter alle Menschen segnen, die einen Segen erbitten: "Und das in einem würdigen und angepassten Rahmen, einzelne Menschen, Paare, Gruppen, in glücklichen oder in und nach gescheiterten Beziehungen".

Stimmen für Segnung homosexueller Paare

Zuletzt kam auch vom Würzburger Pfarrer Burkard Hose Kritik an der Entscheidung des Vatikan. Er spricht nach dem Segnungsverbot von einem "Dammbruch in der Kirche". Zusammen mit dem offen homosexuellen Pfarrer Bernd Mönkebüscher aus Hamm sammelt Burkhard Hose Unterschriften für die Segnung von gleichgeschlechtlichen Paaren. Die Resonanz sei überwältigend, so Hose. Auch in Nürnberg und Bamberg haben sich Priester für die Segnung homosexueller Paare ausgesprochen.

Würzburger Bischof: Thema auf Agenda des Synodalen Wegs

Der Würzburger Bischof Franz Jung hat in der vergangenen Woche dazu folgendermaßen Stellung genommen: "Als Bistum Würzburg verstehen wir uns als Kirche für die Menschen. Unsere Seelsorge ist offen für alle Menschen, unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung. Daher begleiten wir Menschen, wenn diese Hilfe benötigen und wünschen."

Für Bischof Jung sei wichtig, dass das Thema auf der Agenda des "Vorbereitenden Forums Leben in gelingenden Beziehungen – Liebe leben in Sexualität und Partnerschaft" des Synodalen Wegs steht. Das Forum beschäftige sich mit dieser Frage und versuche, eine Position zu formulieren, mit der die katholische Kirche in Deutschland dann mit Rom ins Gespräch treten könne.

Vatikan-Entscheidung gegen Segnung gleichgeschlechtlicher Paare

Vor einer Woche kam von Seiten des Vatikans ein klares "Nein" zur Segnung gleichgeschlechtlicher Paare. Zwar erkenne die Kongregation "den aufrichtigen Willen" an, "homosexuelle Personen anzunehmen, sie zu begleiten und ihnen Wege des Glaubenswachstums anzubieten". Da aber die Verbindungen von homosexuellen Paaren nicht dem göttlichen Willen entsprächen, könnten sie nicht gesegnet werden.