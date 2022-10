"Nein" zum Christkindlesmarkt: Eckentalerin gibt Standplatz auf

Nein, leicht ist Simone Scholz die Entscheidung nicht gefallen. Das sieht und spürt man sofort. Simone Scholz blättert in einem alten Fotoalbum. Gefühlt schon immer habe ihre Familie den Verkaufsstand auf dem Nürnberger Christkindlesmarkt gleich neben der Frauenkirche gehabt. Rund 5000 Artikel bietet Familie Scholz an: bunt, glitzernd, viel Handgemachtes. Alles, was sich an den Baum hängen lässt. Aber auch Rauschgold- und Kunstgewerbeengel. Bis 1990 stand Simone Scholzs Opa hinter dem Verkaufstresen auf dem Markt. Schon als Kind war sie immer mit vor Ort. Die coronabedingten Absagen des Christkindlesmarktes 2020 und 21 haben diese schöne, ihre doch irgendwie heile Welt ins Wanken gebracht.

"Der Aufbau ist ein finanzielles Risiko im Falle einer Absage. Das gehe ich dieses Jahr nicht ein!" Simone Scholz, Budenbetreiberin

Anstieg der Inzidenzen

Die recht kurzfristige Absage des Christkindlesmarktes im vergangenen Jahr sitzt noch immer fest wie ein Schock. Ihre Bude sei eben noch eine ganz alte, seit 1930 in Familienbesitz, keine von der Stadt. Der Aufbau sei recht aufwändig. Jedes Jahr miete sie dafür einen LKW, bezahle rund zehn Helfer. Auf diesen Kosten sitzen zu bleiben, sei finanziell schwer zu verdauen. Ein paar Tausend Euro seien im Falle einer Absage verloren. Die Zahl der Corona-Infizierten steige wieder massiv an. Simone Scholz hat daher Angst, der Markt könnte auch dieses Jahr wieder kurz vor knapp kassiert werden. Dieses Risiko wolle sie nicht eingehen. Lange habe sie mit ihrer Familie hin und her überlegt, dann sich schweren Herzens gegen eine Teilnahme entschieden. Viele Träne seien geflossen, der Stand und die damit verbundene Familientradition ist die große Leidenschaft der Verwaltungsfachangestellten.

Gesamter Jahresurlaub geblockt

Seit 40 Jahren nimmt Simone Scholz ihren gesamten Jahresurlaub ab der Vorweihnachtszeit. November und Dezember sind quasi geblockt für die Vorbereitungen auf den Christkindlesmarkt und die Teilnahme daran. Den Urlaub habe sie schon zu Beginn 2022 eingereicht. Das sei nicht mehr zu ändern. Ohne den Stand auf dem Christkindlesmarkt habe sie nun seit Jahren erstmals sehr viel Zeit zu Weihnachten.

"Heuer habe endlich mal viele Freiräume zum Plätzchenbacken. Die Enkel wird’s freuen!" Simone Scholz, Christbaumschmuck-Verkäuferin

Hoffnung aufs Online-Geschäft

Simone Scholz verliert durch die Absage natürlich ein Gros ihrer Einnahmen aus dem Weihnachtsgeschäft. Den Fokus setzt sie jetzt auf den Online-Handel. All ihre Produkte seien online zu erwerben. Tochter Laura betreut die Instagramseite. Das sei aber im Vergleich zum Abverkauf vor Ort nur ein kleines Trostpflaster. Im Hobbykeller repariert Simone Scholz auch leicht beschädigte, in die Jahre gekommene Kunstgewerbe-Engel. Annähen von Bordüren, Gesichtszüge modellieren, Kronen zurechtrücken. Die Kunden bekämen ihre Engel dieses Jahr schneller wieder zurück als sonst, lacht Simone Scholz. Sie habe ja jetzt wesentlich mehr Zeit für diese Reparaturaufgaben. Der Standplatz auf dem Christkindlesmarkt für 2023 ist ihr von der Stadt zugesichert. Bis dahin, so die Hoffnung von Simone Scholz, sei Corona nicht mehr so präsent wie derzeit.