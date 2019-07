Nein zum Brexit: Eva Gerber radelt von Gadheim nach Schottland

Mit dem Fahrrad von Gadheim bei Würzburg bis nach Glasgow in Schottland: Die ungewöhnliche Aktion von Eva Gerber hat am Morgen des 1. Juli am passenden Ort begonnen - im 80-Einwohner-Ort Gadheim bei Veitshöchheim. Denn mit dem vollzogenen Brexit am 31. Oktober würde sich der geografische Mittelpunkt der Europäischen Union auf ein Feld bei Gadheim verlagern. Bisher liegt der Mittelpunkt im Ort Westerngrund bei Aschaffenburg.

Anti-Brexit-Tour von Gadheim nach Glasgow

Wenn es nach der Gadheimerin Eva Gerber ginge, könnte Westerngrund auch gerne künftig mit dem Titel für sich werben. Denn die 54-Jährige hält nichts vom Brexit. Insbesondere Schottland sollte ihrer Ansicht nach in der EU bleiben, schließlich hätten die Schotten mehrheitlich für den Verbleib gestimmt. Nun ist Eva Gerber eine große Schottland-Freundin, hier will sie in naher Zukunft leben und arbeiten. Als sie bei den Vorbereitungen dafür auf die mit dem Brexit verbundenen Hindernisse aufmerksam wurde, reifte der Entschluss für die Protest-Radtour.

"Ich habe mir überlegt, welches politische Signal ich senden könnte. Schottland hat schon zwei Mal signalisiert, dass es definitiv in der EU bleiben will. Nun will ich zeigen, dass auch die EU sich freut, wenn Schottland in der EU ist." Eva Gerber, Radfahrerin gegen den Brexit.

Zwischenetappe mit der Fähre von Amsterdam nach Newcastle

Stolze 1.671 Kilometer hat Eva Gerber nun vor sich. 60 Kilometer will sie jeden Tag fahren, am 14. Juli will sie in Glasgow ankommen. Die Etappen sind genau abgesteckt, auch Übernachtungsmöglichkeiten hat sie im Vorfeld ausgekundschaftet. Ihr erstes großes Ziel ist Amsterdam, von dort setzt sie dann mit der Fähre nach Newcastle über. Den Weg mit dem Rad durch weite Teile Englands spart sie damit aus - ganz bewusst.

"Mir wurde geraten, nicht unbedingt durch England zu fahren, weil die Stimmung dort doch recht hochgekocht ist. Es gibt halt nicht nur Leute, die es toll finden, dass Schottland selbständig oder unabhängig sein will." Eva Gerber, Radfahrerin gegen den Brexit

Eva Gerber hofft darauf, während ihrer Reise auch auf der Insel für mediale Aufmerksamkeit zu sorgen. Sie hat bereits mehrere Interviews für Zeitungen und kleinere Radiosender geführt.