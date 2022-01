Nebenberuf "Impfluencer": Ein Hausarzt wird zum Corona-Erklärer

Christian Kröner scheut den Konflikt nicht. In der Münchner Runde am 26. Januar zum Thema "Corona-Impfpflicht" widerspricht er dem Philosophen und stellvertretenden Vorsitzenden des Deutschen Ethikrats, Julian Nida-Rümelin, mehrmals, warnt insbesondere vor den Spätfolgen von Corona. Und sowohl vor als auch nach der TV-Sendung kommentiert Kröner bei Twitter – dort folgen ihm mehr als 34.000 Menschen. Für seinen Auftritt erntet der Allgemeinmediziner viel Lob, aber auch viel Kritik. So läuft das seit mehr als einem Jahr.

Weg zum "Impfluencer" auf Twitter

Jahreswechsel 2020/21: Die zweite Welle der Corona-Pandemie hat Deutschland fest im Griff. Doch die ersten Corona-Impfungen machen Hoffnung. Christian Kröner ist von Anfang an ein starker Befürworter der Impfung. An seine Praxistür hängt er ein Infoblatt mit den wichtigsten Fragen und Antworten zur Corona-Impfung - in deutlichen Worten und mit einem Schuss Humor.

Er teilt den Impfzettel dann auf seiner privaten Facebook-Seite, bis ihn ein Freund fragt, ob er sein Profil nicht öffentlich machen möchte. Das macht Kröner – mit großen Folgen: Der Zettel wird zum viralen Hit und Medien werden auf ihn aufmerksam, Kröner gibt erste Interviews.

Siebte Dosis und Impfung von Personen unter 18

Beispielsweise wirbt er im Februar 2021 im ARD-Politmagazin report München dafür, aus den "Biontech-Impfstoff-Fläschchen" sieben Dosen zu entnehmen. Zugelassen war damals die Entnahme von nur sechs Dosen – obwohl die Füllhöhe in den Ampullen oftmals eine siebte Dose ermöglicht hätte.

"Es war ein politisches Problem und mir und vielen anderen Ärzten war klar, dass wir das machen können. Wir haben davor eine ganze Menge Impfstoff in den Müll geworfen, das hat Menschenleben gekostet, das hätte nicht sein müssen", sagt Kröner. Einige Bundesländer erlauben danach unter bestimmten Voraussetzungen die Entnahme von sieben Dosen. Im Mai zieht das Bundesgesundheitsministerium nach.

Und Kröner fängt auch noch vor der Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) damit an, in seiner Praxis Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren zu impfen. "Ich habe immer aus Überzeugung gehandelt. Und ich bin überzeugt davon, dass man die Kinder vor den Folgen der Pandemie schützen muss."

Im Frühsommer kommen negative Schlagzeilen: Kröner hat den Biontech-Impfstoff in der Praxis zu warm gelagert. Der Arzt reagiert sofort und bietet seinen Patienten Antikörpertests an. Heute sagt er dazu: "So was sollte nicht passieren, aber es ist damals leider passiert." Und natürlich habe er sich auch schon einmal mit seinen Einschätzungen geirrt. Wie viele habe er beispielsweise geglaubt, dass es mit der zweiten Impfung eigentlich erledigt sein müsste. Heute wisse er, wie wichtig und entscheidend die Booster-Impfungen seien.

Drohungen gegen Kröner

Seine klare Positionierung im Kampf gegen Corona und sein Werben für die Impfung hat aber auch Schattenseiten. Immer wieder wird Kröner beleidigt und bedroht, bis hin zu Morddrohungen.

"Das ist natürlich nichts, worüber man sich freut. Aber ich glaube, wo eine gewisse Reichweite ist, kommen auch Leute, die einen nicht so gerne mögen und damit muss man leben." Kröner wehrt sich, bringt immer wieder Beleidigungen und Drohungen zur Anzeige. Teilweise mit Erfolg – einige Täter mussten sich schon vor Gericht verantworten.

Weiterhin Arbeit als Arzt

Seit über einem Jahr führt Kröner nun quasi ein Doppelleben. Tagsüber behandelt er wie immer seine Patienten in der Praxis. Und abends hält er sich auf dem Laufenden, liest die neuesten Informationen und Studien zum Coronavirus. Spannende Ergebnisse postet er dann in den sozialen Netzwerken. "Mir macht diese Aufklärungsarbeit durchaus Spaß. Und ich kann darüber Menschen erreichen, die sonst nicht erreicht würden."

Was ist nach der Pandemie?

Auch Kröner hofft, dass die Pandemie bald ein Ende hat. Doch er sieht momentan eine große Gefahr: Long-Covid werde massiv unterschätzt, die Folgen würde Deutschland seiner Meinung nach noch jahrelang beschäftigen. Dieses Argument bringt er auch mehrfach in der aktuellen Münchner Runde ein. Und postet es danach auf Twitter. Dort reagieren noch einmal Tausende Menschen darauf.