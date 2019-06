vor 25 Minuten

NBA-Draft: Würzburger Basketballer Obiesie hat sich angemeldet

Joshua Obiesie vom Basketball-Bundesligisten s.Oliver Würzburg nimmt an der Talenteziehung der Profiliga NBA teil. Am 20. Juni sichern sich die 30 NBA-Teams in New York die Transferrechte an den weltweit hoffnungsvollsten Jungspielern.