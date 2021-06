Nazi-Vorwürfe gegen CSU: Aigner setzt von Brunn Frist

Die bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) hat SPD-Landes- und Fraktionschef Florian von Brunn eine Frist gesetzt: Bis Mittwoch um 13 Uhr hat von Brunn demnach Zeit, sich für eine Äußerung im Landtag in der vergangenen Woche zu entschuldigen. In einer hitzigen Debatte über die Maskenkäufe des Gesundheitsministeriums und die Maskenaffäre in der Union hatte er die CSU-Vorgängerparteien als "Steigbügelhalter" Adolf Hitlers bezeichnet.

"Morgen wird er sonst gerügt"

Von Brunn könne sich das jetzt überlegen, sagte Aigner dem BR. "Morgen wird er sonst gerügt, wenn er sich nicht distanziert und entschuldigt". Das Landtagspräsidium habe am Vormittag über eine mögliche Rüge für den SPD-Politiker "konstruktiv" beraten, betonte Aigner. Neben den Regierungsfraktionen seien auch Grüne und FDP im Landtag der Meinung, "dass das nicht akzeptabel war, was von Brunn da geäußert hat - und, dass er jetzt die Gelegenheit hat, nachzudenken und sich zu distanzieren und zu entschuldigen". Die AfD ist nicht im Landtagspräsidium vertreten, weil ihre Kandidaten für das Amt des Landtags-Vizepräsidenten bisher nie eine Mehrheit bekamen.