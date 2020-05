vor 9 Minuten

Nazi-Verbrechen an psychisch Kranken: Gedenkort in Erlangen

In der ehemaligen Heil- und Pflegeanstalt in Erlangen soll ein Gedenkort eingerichtet werden. Er wird an die rund 2500 psychisch kranken Menschen erinnern, die hier in der Nazi-Zeit ums Leben gekommen sind. Jetzt steht das Konzept.