Nazi-Raubkunst: Das unwürdige Gezerre um eine Guarneri-Geige

Die Nürnberger Franz Hofmann und Sophie Hagemann-Stiftung hat inzwischen national wie international für Aufsehen gesorgt. Dabei geht es um versprochene Entschädigungszahlungen für Nazi-Raubkunst, Stiftungsrecht und ein Hin und Her von Entscheidungen, gepaart mit ungeschickter Kommunikation. Ein neuer Vorstand will die jahrelange Hängepartie nun beenden.

Eine Geige und sein Besitzer

Dabei geht um eine Guarneri-Geige aus dem 18. Jahrhundert, die 1938 dem jüdischen Musikalienhändler Felix Hildesheimer gehörte, die er aber in der Zeit des Nazi-Terrors nicht behalten durfte. Hildesheimer beging daraufhin Selbstmord. "Unsere ganze Familie wurde zerstreut. Alles, was er besaß wurde ihm weggenommen", sagt Hildesheimers Enkel David Sand in einem Interview mit dem Magazin Titel, Thesen, Temperamente (RBB). Sand lebt heute in Kalifornien.

Guarneri-Geige landet in Nürnberg

1974 erwarb die Nürnberger Violin-Pädagogin Sophie Hagemann die Geige von einem Händler. Nach ihrem Tod ging die Geige in eine Stiftung über, die nach ihrem Mann Franz Hofmann und ihr selbst benannt wurde. Laut Satzung von 2011 verfügte die Stiftung neben der Geige über ein Vermögen von mehr als 400.000 Euro.

100.000 Euro Entschädigung

Aufgrund der Washingtoner Prinzipien hat sich Deutschland 1998 bereit erklärt, für die von den Nazis geraubte Kunst oder Kunstwerke eine "gerechte und faire Lösung" zu finden. Da die Geige aus dem Besitz Hildesheimers stammte, wandte sich die Nürnberger Stiftung an die "Limbach-Kommission", die bei Fragen rund um die Rückgabe von Nazi-Raubkunst eingeschaltet werden kann. Die beratende Kommission empfahl dem Stiftungsvorstand 2016, den Erben Hildesheimers 100.000 Euro Entschädigung zu zahlen.

Erben und Stiftung sind sich einig, doch das Geld kommt nicht

Der Stiftungsvorstand und Hildesheimers Familie waren damit einverstanden. Eigentlich ganz einfach: Beide Seiten einigen sich und sorgen für eine Lösung. Doch es passiert fast fünf Jahre lang nichts. Hildesheimers Nachfahren haben das Geld bis heute nicht erhalten. Dabei verhält sich der Stiftungsvorstand äußerst ungeschickt, nicht zuletzt auch in der Kommunikation mit der Öffentlichkeit.

Stiftung erklärt: Erst Raubkunst, dann wieder nicht

Für Unverständnis sorgte der Vorstand mit einem Brief an die beratende Limbach-Kommission. Am 20. Januar 2021 veröffentlichte die Stiftung zudem eine Pressemitteilung, in der es hieß, dass es sich bei der Geige gar nicht um Raubkunst handele und man deshalb keine Wiedergutmachung leisten müsse. Damit stößt sie sowohl die beratende Kommission als auch die Erben vor den Kopf:

"Nach aktuellem Sachstand, über den die Beratende Kommission im vergangenen Jahr informiert wurde, ist es aus Sicht der Stiftung inzwischen wenig wahrscheinlich, dass Felix Hildesheimer die Geige auf eine Weise verloren hat, die eine Verpflichtung zur Restitution rechtfertigen würde." Mitteilung der Hagemann Stiftung vom 20. Januar 2021 (Quelle: dpa)

Eskalation ohne Grund

Es war wohl diese Haltung, die das Fass zum Überlaufen brachte. Hildesheimers Erben haben den Anwalt Michael D. Hausfeld eingeschaltet. Hausfeld zählt zu den berühmtesten Anwälten der USA. Ende der Neunziger Jahre brachte er die Bundesregierung und die deutsche Industrie dazu, einen Entschädigungsfonds für jüdische Zwangsarbeiter einzurichten.

"Das hier scheint mir ein besonders ungeheuerlicher Fall zu sein, weil die Stiftung der Vereinbarung zunächst zugestimmt hatte. Es wird jetzt Zeit für die Stiftung, zu antworten. Wenn sie das bis zum 5. April nicht tun, werden wir Maßnahmen ergreifen, um die rechtmäßigen Interessen der Erben zu sichern." US-Anwalt Michael D. Hausfeld im Interview mit dem Magazin Titel, Thesen, Temperamente (RBB)

Drohender Rechtsstreit, Schweigen und ein Rücktritt

Zu dem Stiftungsvorstand gehören derzeit vier Männer, drei von ihnen kommen – wie es die Satzung vorschreibt – von der Hochschule für Musik Nürnberg. Den Fragen der Presse hat sich der Vorstand – wenn überhaupt – nur schriftlich gestellt. Nachfragen waren somit nicht möglich. Anfang März hat der Vorstand gegenüber der Aufsichtsbehörde, der Regierung von Mittelfranken, seinen Rücktritt zum 31. März erklärt.

Neuer Vorstand will für Lösung sorgen

Auch das Bayerische Kunstministerium drängt nun auf die Rückgabe oder Entschädigungszahlung in diesem Fall. Ab dem 1. April übernimmt Rainer Kotzian die Leitung der Stiftung. Er ist Professor für Elementare Musikpädagogik und gleichzeitig Vizepräsident der Hochschule für Musik in Nürnberg. Laut Stiftungssatzung soll der Stiftungsvorstand aus der Hochschulleitung kommen. Ihm sei es ein Anliegen, hier zu einer Lösung zu kommen und die Wiedergutmachungszahlungen zu leisten. Man sei im Austausch mit Hildesheimers Erbengemeinschaft. "Einen Streit zu führen, den keiner will: Da tun wir uns allen miteinander nichts Gutes", sagte Professor Rainer Kotzian im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk.

HINTERGRUND:

Stiftungsrecht und Entschädigungszahlungen für Nazi-Raubkunst

Der Vorstand der Franz Hofmann und Sophie Hagemann-Stiftung hat als Argument für die ausbleibende Zahlung zuerst das Stiftungsrecht angeführt: Dies lasse eine Entschädigungszahlung ohne Rechtssicherheit nicht zu. In der Stiftungssatzung ist nicht festgehalten, dass das Vermögen für Entschädigungszahlungen ausgegeben werden darf.

Lässt das Stiftungsrecht die Entschädigung nicht zu?

Würde der Stiftungsvorstand nun das Vermögen der Stiftung schmälern aus Gründen, die nicht in der Satzung festgehalten sind, besteht die Gefahr, dass die Aufsichtsbehörden die Gründe nicht anerkennen. Dann könnte der Stiftungsvorstand mit seinem Privatvermögen für die Zahlung haften.

Reform beim Stiftungsrecht

Das deutsche Stiftungsrecht soll nun reformiert werden. Dabei geht es auch um die Gestaltungsspielräume für die Vorstände von Stiftungen. Demnach könnte das sogenannte Grundstockvermögen verbraucht werden, wenn es in absehbarer Zeit wieder aufgefüllt werden kann. Noch ist die Reform im Gesetzgebungsverfahren, sie ist also noch nicht gültiges Recht.

Stifterin habe bestimmt keinen Ansehensverlust gewollt

Doch auch nach der bisherigen Rechtslage hätte die Hagemann-Stiftung die Entschädigungszahlung leisten können, erklärt Arnd Arnold, Professor für Bürgerliches Recht an der Uni Trier. "Selbst, wenn die Stiftungssatzung schweigt, wird man der Stifterin schwerlich unterstellen können, dass sie mit solchen Restitutionszahlungen nicht einverstanden gewesen wäre", so Arnold. Ein Schaden für das Ansehen der Stiftung sei bestimmt nicht im Sinne von Sophie Hagemann gewesen. "Daher wird man sicherlich stiftungsrechtlich eine derartige Zahlung für zulässig halten können", sagte Arnold im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk.

"Mir stellt sich die Frage, wieso man nicht ganz zu Anfang die Geige zurückgegeben hat. Die scheint mir für die Erfüllung des Stiftungszwecks nun doch eher nebensächlich zu sein. (…) Hätte man die Geige zurückgegeben (…) hätte man sich viel Ärger gespart." Arnd Arnold, Professor für Bürgerliches Recht und an der Universität Trier

Verhalten des bisherigen Vorstands könnte teuer werden

Nachdem sich der amerikanische Anwalt Michael D. Hausfeld nun eingeschaltet hat, könnte das im schlimmsten Fall die Stiftung teuer zu stehen kommen. Denn nun soll die Guarneri-Geige neu bewertet werden. Der Wert des Instruments ist mit Sicherheit höher als 100.000 Euro anzusetzen. Zu dem Image-Schaden, könnte ein finanzieller also noch hinzukommen.