Nazi-Hetzvideo auf YouTube: Ermittlungen gegen Nürnberger NPD

Nachdem die Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) am vergangenen Sonntag (16.08.) ein Hetzvideo im Internet veröffentlicht hat, ermittelt nun die Nürnberger Polizei. Es besteht der Anfangsverdacht des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz und Volksverhetzung, so Polizeisprecherin Elke Schönwald auf Nachfrage des Bayerischen Rundfunks. Des Weiteren würden mögliche Hausrechtsverstöße geprüft. "Wir werden alle rechtlichen Maßnahmen ausschöpfen", so Schönwald. Mittlerweile ist das auf Youtube veröffentlichte Video gelöscht.

Hetze gegen Geflüchtete

In dem von der NPD hochgeladenen Video laufen drei Männer mit roten Warnwesten durch den Nürnberger Stadtteil Hasenbuck. Eine Stimme hetzt dabei gegen Geflüchtete und "orientalische und afrikanische Bewohner". "Deutsche" Frauen sollten sich vor "importierten Sexualstraftätern" schützen. Die Szenen sind in Nürnberg gedreht und Straßen, Häuser und die Umgebung zu erkennen.

"Das ist Hardcore-Nazipropaganda"

Stephan Doll von der Allianz gegen Rechtsextremismus in der Metropolregion Nürnberg bezeichnet das Video im Gespräch mit dem BR als "Hardcore-Nazipropaganda". "Es ist sehr erschreckend und martialisch. Es soll Angst erzeugt werden." Doll hoffe, dass die Vorwürfe auch auf Verletzung des Persönlichkeitsrechts ausgeweitet werden. In dem Video sind Menschen mit dunkler Hautfarbe klar erkennbar und werden diffamiert.

"NPD verschiebt Klima im Land nach rechts"

Doll findet zudem bedenklich, mit welcher Sicherheit die Personen in den Videos auftreten würden und dass sie offen ihr Gesicht zeigten. Laut Doll hat die NPD das Klima im Land nach rechts verschoben, die Leute trauen sich mehr, solche Videos und Vergleichbares zu zeigen. Seiner Meinung nach müsse die NPD verboten werden. Die Mächtigkeit einer Organisation wie der NPD sei nicht nur durch ihre Mitgliederzahl begrenzt, sondern auch bestimmt durch die massive Gefahr, die sie aussende.

Stadt Nürnberg forderte Löschung des Videos

Das Video ist auf YouTube veröffentlicht worden. Nachdem unter anderem die Stadt Nürnberg beim Videostreamingdienst die Löschung gefordert hatte, nahm Google es von der Plattform. Doll fordert aber grundsätzlich YouTube und alle ähnlichen Firmen auf, mehr gegen die Verbreitung solcher Videos zu unternehmen.

Ähnliche Fälle bereits vor zwei Jahren

In dem Video ist ebenfalls eine "Schutzzonen-Streife", wie die Männer sich selbst nennen, unterwegs und wirft Flugzettel in Briefkästen. Bereits Ende 2018 gab es ähnliche Fälle. Wie die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth auf Anfrage des BR mitteilt, verteilten damals "Halbuniformierte" Infomaterial in der Stadt. Die Staatsanwaltschaft prüfte den Sachverhalt, allerdings lagen keine Straftaten vor. Vorwürfe wie Landfriedensbruch und Amtsanmaßung hätten sich alle nicht erfüllt. Zu dem Vorwurf der Volksverhetzung oder Ähnlichem bestand keine Veranlassung, so die Staatsanwaltschaft.