Nazi-Ehrenkreuz mit Farbe bemalt: Muss der Künstler zahlen?

Der Künstler Wolfram Kastner hat schon einiges versucht, damit der Gedenkort für den verurteilten NS-Kriegsverbrecher Alfred Jodl verschwindet. Er wollte mit dem Großneffen von einer der zwei Ehefrauen Jodls ins Gespräch kommen, damit er den Namen Jodls, die Berufsbezeichnung "Generaloberst" und das eingravierte Eiserne Kreuz entfernte. Vergeblich. Er hat eine erklärende Tafel an dem Kenotaph angebracht, damit die Besucher sehen, an wen da erinnert wird – vergeblich. Er hat das Jott des Namens Jodl entfernt, so dass nur noch Odl zu lesen war – vergeblich.

"Es ist ein Friedhof, auf dem ein Ehrenkreuz für einen Hauptkriegsverbrecher steht. Stellen Sie sich vor, wenn in Berlin auf einem Friedhof auf einmal ein Ehrenkreuz für Adolf Hitler errichtet würde oder in Nürnberg für Hermann Göring. Das kann doch nicht wahr sein." Wolfram Kastner, Aktionskünstler

Jodl dort nicht begraben

Weder der Eigentümer, noch die Gemeinde, noch der Freistaat, noch der Bund störten sich daran, dass hier 70 Jahre nach der NS-Diktatur an einen der schlimmsten Täter erinnert wird – noch dazu ohne jeden Kommentar. Und obwohl Jodls Asche nach seiner Hinrichtung in die Isar gekippt worden war und er hier gar nicht begraben liegt, sondern nur seine beiden Witwen. Also hat Wolfram Kastner sich im Sommer 2016 mit einigen Mitstreitern ins Auto gesetzt, um zur Fraueninsel zu fahren und das Ehrenkreuz mit roter Farbe zu übergießen.

"Jodl war einer, der für viele blutige Verbrechen zuständig war: Er hat zum Beispiel den Hungertod von 800.000 Menschen in Leningrad zu verantworten, wo dann in eine Versammlung hineingeschossen wurde mit deutschen Raketen, er war zuständig für den Kommissarsbefehl, den er unterzeichnet hat, wo tausende sowjetische Kriegsgefangene sofort ermordet wurden, er war zuständig für die Operation Nordlicht – also diese rote Farbe symbolisiert die Bluttaten, die Schandtaten, die Morde, die er zu verantworten hat." Wolfram Kastner, Aktionskünstler

Petition an Bundestag und Landtag wirkungslos

Auch der Inselbewohner Georg Wieland hat jahrelang dafür gekämpft, dass das Grab von Jodl verschwindet. Schon alleine, weil seine Vorfahren auch auf dem Friedhof beerdigt sind und er selbst auch eines Tages dort liegen wird. Also hat er zwei Petitionen eingereicht, eine an den Bundestag und eine an den Landtag.

"Da haben sie mich nach München kommen lassen mit meiner Frau, so in der Andeutung, wir reden mal drüber. Und das war wirklich ein Affront uns gegenüber. Sie haben das Thema zum Schluss dran genommen, vorher haben sie noch Schampus ausgeschenkt, weil der Verwaltungschef des Petitionsausschusses das Amt niederlegte, das war wichtiger, zuerst mal Schampus zu trinken, und wir haben zugeschaut wie blöd. und dann hat einer gesagt, da haben wir doch noch was, dass mit dem Jodl, das ist ja erledigt, das bleibt so, wie es war. Da sind wir so richtig wie die Lackierten nach Hause gefahren - und die Grünen und die SPD unisono mit der CSU." Georg Wieland, Bewohner der Fraueninsel

Gerichtliche Einigung: Jodls Name muss verdeckt werden

Die Aktion mit der roten Farbe hat dann tatsächlich für Aufregung und auch für Diskussion gesorgt. Es gab Gerichtsverfahren, einstweilige Verfügungen und Geldstrafen. Heute muss das Landgericht München entscheiden, ob Kastners Kunstaktion als Sachbeschädigung zu bewerten ist und er die Reinigung zu bezahlen hat.

Unterdessen hat sich in der Sache selbst übrigens auch etwas bewegt. Nachdem die Gemeinde sich jahrelang geweigert hatte, etwas gegen das Kreuz auf dem Grab zu unternehmen, hat sie vor sechs Wochen mit dem Grabinhaber einen gerichtlichen Vergleich geschlossen. Danach müssen der Name von Alfred Jodl und der Zusatz "Generaloberst" mit einer Platte verdeckt werden.