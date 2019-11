Nazi-Chat am Grafinger Gymnasium

Ein Chat von Schüler am Grafinger Gymnasium im Landkreis Ebersberg beschäftigt Polizei und Staatsanwaltschaft. Beamte der Polizeiinspektion Ebersberg haben vergangene Woche an der Schule Handys der neunten Klasse eingesammelt. Zu sehen bekamen die Ermittler unter anderem Bilder von Adolf Hitler und Hakenkreuze.

Im Chat der Schüler befand sich zudem der Text eines Kampfliedes der SA, das heute unter dem Titel "Blut" in der rechtsextremen Musikszene bekannt ist. Schüler haben den Chat der neunten Klasse auffliegen lassen.

Ermittlungen wegen Volksverhetzung

Die Staatsanwaltschaft München und das Staatsschutzkommissariat sehen bei dem Nazi-Chat einen dringenden Tatverdacht. Laut einer Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord erfüllen die Inhalte des Klassenchats den "Tatbestand der Volksverhetzung bzw. des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen". Die Ermittlungen dauerten an, denn der Klassenchat umfasst mehrere Dutzend Teilnehmer.

Schulleitung bemüht sich um umfassende Aufklärung

Die Schulleitung des Gymnasiums reagierte mit einem energischen Brief an die Eltern: "Wir sind bestürzt über die abstoßenden und brutalen Inhalte. Gerade als 'Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage' müssen wir uns davon distanzieren," so der Schulleiter des Grafinger Gymnasiums Paul Schötz.

Als "Schule ohne Rassismus" soll das Grafinger Gymnasiums bald den Namen des Holocaust-Überlebenden Max Mannheimer tragen.