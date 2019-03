"Navis e.V" schickt Erkundungsteam nach Mosambik

Das Team soll abklären, ob und gegebenenfalls wo ein Lager mit Feldhospital und Trinkwasseraufbereitungsanlagen eingerichtet werden könnte, und wie die Hilfe konkret aussehen müsste. Das dreiköpfige "Navis"-Team reist zusammen mit einer Helferin von "Apotheker ohne Grenzen". Am Vereinssitz in Moosburg, wo sich auch das Lager befindet, werden parallel dazu bereits alle Vorbereitungen für die Entsendung weiterer Teams und die Hilfslieferungen getroffen.

Hilfsorganisation "Navis e.V." besteht seit 2004

Der Verein war 2004 nach dem Tsunami-Einsatz aus den Reihen der Flughafenfeuerwehr gegründet worden mit dem Ziel, auch künftig bei Katastrophen im In- und Ausland ehrenamtlich Hilfe zu leisten. Das geschah dann etwa nach der Überschwemmungskatastrophe in Pakistan, der Dürre in Ostafrika, dem Taifun auf den Philippinen, dem Hochwasser in Bayern, dem Erdbeben in Nepal und den Überschwemmungen in Sri Lanka. Immer arbeiten alle Helfer ehrenamtlich, die Einsätze werden über Spenden finanziert.