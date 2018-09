"Nautiland" war gestern: Würzburg sucht Namen für Freizeitbad

An der Großbaustelle für das neue Hallenbad im Stadtteil Zellerau geht es voran: Der Rohbau von Keller und Umkleidebereich sind fertig, Sport-, Nichtschwimmer- und das Erlebnisbecken nehmen Gestalt an. Auch der technische Einbau hat begonnen. Im neuen Bade-Komplex sind künftig sieben Schwimmbecken und sechs Saunen untergebracht.

Kreativität beim neuen Namen erwünscht

Was noch fehlt, ist ein Name. Bei der Eröffnung im November 2019 soll das Hallenbad nicht mehr "Nautiland" heißen. Der neue Name soll symbolisieren, dass das neue Schwimmbad weit mehr bietet als das bereits abgerissene "Nautiland". Der neue Name soll nicht nur werbeträchtig sein, sondern auch einen Bezug zu Würzburg und der Region haben.

Stichtag 31. September

Vorschläge werden bis einschließlich 31. September auf der Webseite der Würzburger Versorgungs- und Verkehrs GmbH gesammelt. Dann entscheidet eine neunköpfige Jury. Der Gewinner wird mit einer Jahreskarte für das neue Bad belohnt.