Naturwald oder Wirtschaftswald: Was hat Vorrang?

Hartmann: Wald kann man nicht einfach "versetzen"

Staatswald roden und an anderer Stelle wieder "aufforsten" - für den Grünen Ludwig Hartmann ist das Augenwischerei: "So steht es im Gesetz. Was draußen auf der Wiese passiert, ist doch was anderes. Und ich definiere doch nicht Wald, weil ich das als Wald in der Planung eingezeichnet habe", so Hartmann. "Da steht dann drin: Hier ist Wald. Wenn ich dort rausfahre, habe ich ganz mini Bäume, wo ein kleinstes Kind sozusagen noch darüber schauen kann, weil sie nicht hochgekommen sind."

Vor allem die Wetterextreme machten es kaum noch möglich aufzuforsten. Das sei dann nicht mehr der Wald, der verloren gegangen ist mit seiner gesamten ökologischen Funktion: "Das ist ein geniales Ökosystem. Es reinigt die Luft, speichert Wasser, ist Heimat für x Tier- und Pflanzenarten. Das kann ich doch nicht von links nach rechts versetzen."

Bauen mit Holz, um CO2 zu binden

Einig waren sich Kaniber und Hartmann weitestgehend in der Frage, wozu man geschlagenes Holz verwenden sollte. Die beste Verwendung sei, es zu verbauen, so die Ministerin: "Wenn wir heute Klimawandel, ja: besiegen wollen, dann müssen wir mit Holz bauen. Ich denke, das ist der einzige richtige Weg."

Dem pflichtete Ludwig Hartmann bei. Durch den Waldumbau müssten ohnehin große Bestände an Fichten raus aus den Wäldern, um Platz für Laubbäume zu schaffen: "Und dann ist es natürlich sinnvoll, das Holz sozusagen nicht zu verbrennen, sondern zu verbauen, um dauerhaft CO2 zu binden."

"Holzbauinitiative" soll Bauen mit Holz selbstverständlich machen

Mit einer 2020 ins Leben gerufenen "Holzbauinitiative" will die Staatsregierung mit Unterstützung von Wirtschaft, Wissenschaft und Verbänden erreichen, dass das Bauen mit Holz selbstverständlich wird und, dass bezahlbare Wohnhäuser, Bürogebäude, Vereinsheime oder Kitas aus Holz errichtet werden - um den im Holz gespeicherten Kohlenstoff langfristig zu binden und andere klimaschädliche Baustoffe zu ersetzen. Noch ist die Initiative in Vorbereitung und in Abstimmung mit dem Bauministerium. Für den Haushalt 2022 sind zwei Millionen Euro zur Begleitung der Initiative vorgesehen.

Holzbau: Der Staat als Vorbild?

Hier, so der Grünen-Fraktionschef, müsse aber auch der Staat stärker noch mit gutem Vorbild vorangehen. Er wünsche sich, "dass jegliche öffentliche Baumaßnahme, die wir haben, wo der Staat baut, nicht nur Ihr Ministerium, sondern auch die anderen Ministerien, dass dort auf Holzbau gesetzt wird, als Standard - auch mal beim Thema Brücken, Fahrradwegen", so Hartmann: "Es muss nicht alles betoniert sein."