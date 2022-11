Naturwald-Konzept: Naturschützer beklagen zu wenig Schutz

BN kritisiert: Naturwald-Netzwerk viel zu klein

Doch der Teppich hat zu viele Löcher und zu wenig Fläche, meint der Bund Naturschutz in Bayern. Der BN-Regionalreferent für Mittelfranken, Tom Konopka, hätte gerne mehr. "Die Ausweisung heute ist natürlich wie so häufig nur eine sehr kleine Fläche", so Konopka. Im Fall der Auwälder im Nürnberger Reichswald sind es 317 Hektar. Die Auwälder an der Unteren Iller zwischen Neu-Ulm und Illertissen, die ab heute ebenfalls unter Schutz stehen, umfassen 516 Hektar, die Laubwälder an der Rodach in Nordhalben im Landkreis Kronach 177 Hektar.

Nationalpark würde mehr Fläche schützen

Damit umfasse das Netzwerk der Naturwälder in Bayern 83.000 Hektar, verkünden Ministerpräsident und Forstministerin stolz. Klingt viel – aber im Vergleich zu einem Nationalpark sind Naturwälder nur kleine Schutzgebiete. Zum Vergleich: Allein der älteste Nationalpark Deutschlands, der Bayerische Wald, hat fast 25.000 Hektar. Ein Nationalpark Steigerwald mit seinen uralten Baumriesen würde noch einmal 10.000 Hektar Staatsforstfläche umfassen. "Wir wollen natürlich, dass größere Flächen dazukommen, mehr Naturwald geschützt wird", fordert Tom Konopka vom Bund Naturschutz. "Der Freistaat Bayern muss schon noch einiges tun, um das Ergebnis des Volksbegehrens "Rettet die Bienen" umzusetzen." Und auch der Bundesbeschluss, fünf Prozent aller Wälder in Deutschland aus der Nutzung herauszunehmen, sei noch nicht erfüllt.

Keine Diskussion über Nationalpark

Doch über das Thema Nationalpark Steigerwald wollen an diesem Tag weder Ministerpräsident Markus Söder noch Forstministerin Michaela Kaniber lange diskutieren. Mit den drei neuen Naturwäldern in Franken und Schwaben ist für sie das landesweite grüne Netzwerk Naturwald komplett. Einen Nationalpark brauche es deshalb nicht.