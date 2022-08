Naturtherme Bedernau: Thermalwasser aus der alten Ölquelle

Am Anfang war ein Folienteich

Schon vor dem Bau der Therme vor 15 Jahren haben die Bedernauer das Thermalwasser für sich genutzt, erzählt Tempel. Es sei zunächst als Begleitwasser bei der Ölförderung nach oben geströmt. Als die Förderung im Jahr 1994 zu Ende ging, "war dieses Wasser immer noch da und unsere Bedernauer Bürger haben gewusst, das Wasser ist gesund". Man habe einen Folienteich angelegt, das Wasser dort hineingeleitet und darin gebadet. "Das war eigentlich der Ursprung", sagt der Bürgermeister.

15.000 ehrenamtliche Arbeitsstunden für die Therme

1,1 Millionen Euro hat dann der Bau der heutigen Anlage gekostet. Etwas weniger als eine halbe Million bekam die Gemeinde an staatlichem Fördergeld, rund 200.000 Euro wurden über private Darlehen finanziert. Zusätzlich haben aber auch rund 15.000 ehrenamtliche Arbeitsstunden dazu beigetragen, dass die kleine Gemeinde Breitenbrunn das Projekt Naturtherme stemmen konnte. Noch heute halten zahlreiche ehrenamtliche Helfer den Betrieb mit am Laufen. Für Bürgermeister Tempel ist das Bad eine Herzensangelegenheit, die auch Eingang in die Dorf-Hymne, das Bedernauer Lied, gefunden hat: "Einst floss das Öl bei uns in rauen Mengen, jedoch die Quellen versiegten allzu schnell. Vergangene Zeiten grüßen uns von Ferne, aus alten Adern nun entspringt ein junger Quell."

Schwimmteich verschafft Abkühlung

Der Quell, das Thermalbecken, ist Überdacht und damit auch an Regentagen einen Ausflug wert. Wem es im Thermalwasser beim warmen Wetter doch einmal zu heiß wird, der kann zur Abkühlung in den Schwimmteich springen, den man erreicht, wenn man einmal quer über die Liegewiese läuft. Die Naturtherme Bedernau hat von Mittwoch bis Sonntag ab 12 Uhr geöffnet, die Saison dauert wetterabhängig bis in den Oktober hinein.