Naturtalent beim Wakeboarden in Thannhausen

Eng schmiegt sich der Neoprenanzug an den Körper, darüber trage ich eine Schwimmweste und auf dem Kopf einen Helm – schließlich versuche ich heute zum allerersten Mal auf einem Brett zu stehen, das so ähnlich aussieht wie ein Snowboard. Nur dass man mit einem Wakeboard übers Wasser gleitet statt auf Schnee. Auch die Seile, die kreisförmig über den See gespannt sind, erinnern ein wenig an eine Liftanlage. Ein bisschen Bammel habe ich vor meiner Jungfernfahrt ehrlich gesagt schon.

Körperspannung beim Wakeboarden entscheidend

Zum Glück hat Trainerin Anne Freyer ein paar Tipps parat: „Wenn der Zug kommt, spannst du alles an und dann lässt du ganz langsam die Arme lang werden.“ Ich sitze an der Kante eines Stegs, das Board ist angeschnallt an meinen Füßen. Beim Start sollte es vorne nicht ins Wasser eintauchen, deshalb versuche ich es mit den Zehen anzuheben. Doch allzu zu viel Zeit habe ich nicht mehr. Die Ampel springt auf grün und Anne ruft: "Jetzt geht´s los".

Erster Startversuch überraschend erfolgreich

Mit einem Ruck zieht es mich aufs Wasser, doch irgendwie schaffe ich es, das Gleichgewicht zu halten. Gut 100 Meter vor mir taucht allerdings schon die erste Kurve auf. „Mittig durch die beiden Schwimmer fahren“, hatte Anne geraten. Denn dann verliert das Seil nicht zu viel Spannung und ruckt beim Anfahren, wodurch gerade Anfänger leicht stürzen können. Ich drehe zwei Runden und kehre schließlich mit stolz geschwellter Brust zum Start zurück. „Wow, Naturtalent“, lobt Anne. Sie eröffnet mir aber auch, dass wir neun Kilometer langsamer im Vergleich zur normalen Geschwindigkeit gestartet sind und dass mein Wakeboard mit Schaumstoff besonders stabil schwimmt.

Wechsel aufs Holz-Board

"Fortgeschrittene fahren ein Wakeboard aus Holz, das liegt zwar nicht so stabil im Wasser, aber man kann damit schöner Kurven fahren", erklärt Anne. Es ist auch deutlich schwerer, ich habe Mühe, es beim Start über Wasser zu halten. Außerdem sind meine Beine jetzt ein gutes Stück weit auseinander. Zusammen mit der höheren Anfahrtsgeschwindigkeit sind meinem "Naturtalent" Grenzen gesetzt. Zweimal versuche ich den Start, zweimal lande ich nach kurzer Zeit im Wasser. Anne hat aber wieder Tipps: "Bei dem Board solltest du das Gewicht noch etwas weiter nach hinten verlagern". In der Tat, das hilft und ich drehe auch mit dem normalen Board meinen Runden.

Wakeboardprofi Anne Freyer

Meine Trainerin ist übrigens eine bekannte Wakeboarderin. Sie fährt schon seitdem sie zwölf Jahre alt ist, also bereits seit 18 Jahren und nimmt regelmäßig an internationalen Wettkämpfen teil. Was Anne Freyer auf dem Brett kann, zeigt sie mir in kurzen Videos. Wilde Drehungen und Sprünge sind dort zu sehen. In einer Aufnahme fährt sie über eine Rampe im Wasser und "grindet", also rutscht dann an einem Geländer entlang. Auch andere Wakeboarder zeigen spektakuläre Sprünge. Mich packt der Ehrgeiz und zumindest die kleine Sprungschanze möchte ich gerne schaffen. Ich komme eigentlich gut über die Rampe, aber mein Übermut endet mit einem großer Platscher.

Fazit des Selbstversuchs

"Das ist das Schöne beim Wakeboarden, dass man Dinge ausprobieren kann und doch wenig passiert", sagt Anne. Einzig die Muskeln sollte man etwas trainieren, denn nach ein paar Runden auf dem Brett ging mir dann doch die Kraft aus. Wer Lust hat, die Anlage einmal auszuprobieren, Schnupperkurse gibt es in Thannhausen ab 25 Euro. Mir jedenfalls hat das Gleiten übers Wasser viel Spaß gemacht und ich war erstaunt nach welch kurzer Zeit ich doch halbwegs sicher auf dem Brett stand.