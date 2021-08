Naturschutzwacht: Freund und Helfer des Biotops

Zwar gibt es sie schon seit 35 Jahren, aber die Bedeutung der Naturschutzwacht ist im Landkreis Ansbach in Zeiten des Klimawandels wichtiger denn je. Anlässlich des Dienstbeginns der aktuell einzigen weiblichen Naturschutzwächterin, stellte das Landratsamt am Mittwoch diese und die allgemeinen Aufgaben der insgesamt neun Naturschutzwächter in einem Biotop nahe Mönchsroth vor.

Sieht im Biotop nach dem Rechten

Als Naturschutzwächterin oder –wächter kümmert man sich um die Flora und Fauna in einem bestimmten zugeordneten Teil des Landkreises. Dabei geht es um den Erhalt von Naturschutzgebieten und seltenen Tier- und Pflanzenarten. Wie eine Art Naturschutzpolizei werden hierbei auch Ordnungswidrigkeiten an die Naturschutzbehörde des Landkreises gemeldet. Diese gibt diese an die jeweilige Stelle innerhalb des Landratsamtes weiter.

Klassiker: illegales Müllabladen

Ein Beispiel für ein häufiges Naturschutzvergehen ist das illegale Abladen von Müll. Das können Bauschutt oder andere Hausabfälle im Wald sein, aber auch Dinge, die als "gut für die Natur" angesehen werden. Gartenabfälle oder Humus dürfen aber laut Naturschutzwacht auf keinen Fall in einem Naturschutzgebiet abgeladen werden. Denn diese dienen als natürlicher Dünger und der wiederum lockt wuchernde Pflanzen wie Brennnesseln an und verdrängt die Artenvielfalt.

Gassigehen und Ausreiten im Biotop verboten

Durchs Naturschutzgebiet Reiten und mit dem Hund Gassigehen ist ebenfalls nicht gern gesehen. Zum einen zerstören die Hufe den Boden, zum anderen düngen die Hinterlassenschaften der Tiere ungewollt das wertvolle Biotop. Wenn so etwas den Naturschutzwächtern bei ihren Streifzügen auffällt, wird das angesprochen, gemaßregelt werden soll aber nicht. Denn laut Naturschutzbehörde des Landkreises Ansbach passiert das nicht mutwillig. Oft wissen die Menschen einfach nicht, wie man sich in einem Naturschutzgebiet verhalte. Die Naturschutzwacht leistet daher auch Aufklärungsarbeit.

Einzige Naturschutzwächterin

Manuela Maier ist im Moment die einzige Frau in der Naturschutzwacht des Landkreises Ansbach. Seit Anfang Juli hat die gelernte Landschaftsgärtnerin diese Funktion inne. Dafür hat sie einiges Lernen müssen, mit ihrem vorherigen Job haben ihre neue Aufgaben nicht so viel zu tun, wie man vielleicht denkt. Dafür hat sie eine Schulung an der Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege hinter sich.