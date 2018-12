Naturschutzprojekt soll Donautal erhalten

Mit einem groß angelegten Projekt will der Landkreis Kelheim die Fluss- und Auenlandschaft entlang der frei fließenden Donau zwischen Neustadt an der Donau und Weltenburg schützen. Die Beteiligten haben am Nachmittag die Trägergesellschaft gegründet. Zu ihr gehören auch der Landkreis sowie die Stadt Kelheim, der Landschaftspflegeverband Kelheim und die Stadt Neustadt an der Donau.

Bedrohte Tier- und Pflanzenwelt

Allein im Donautal gibt es mehr als 70 bedrohte Tierarten, die man auf der sogenannten roten Liste für Bayern und Deutschland findet. Dazu gehören auch Eisvogel und Barbe, Schlingnatter oder der Laubfrosch, für dessen Bestand es vor allem auf die Erhaltung von Auwäldern ankommt.

Auch wenn es dem Donau-Abschnitt zwischen Neustadt und Weltenburg ganz gut geht: Das Donautalprojekt soll helfen, den Lebensraum für Tier- und Pflanzenwelt auch für die Zukunft zu erhalten. Wie die einzelnen Maßnahmen konkret aussehen, ist noch nicht klar. Laut Projektplan steht erstmal der Ankauf oder die Pacht entsprechender Flächen an.

"Da schrillen jetzt keine Alarmglocken. Es geht aber um das große ökologische Potential des Abschnitts. Da ist noch Luft nach oben." Andreas Frahsek, Landschaftspflegeverband Kelheim

Projektkosten: Eine Million Euro

Dauern soll das Projekt fünf Jahre. Eine Million Euro wird es kosten. Der Löwenanteil von 800.000 Euro kommt aus dem bayerischen Naturschutzfonds. Den Rest steuern die Städte Neustadt an der Donau, Kelheim sowie verschiedene Stiftungen und Vereine aus der Region bei.