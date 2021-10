Naturschutzmaßnahmen: Freiwillige im Roten und Schwarzen Moor

Eigentlich dürfen Besucher im Schwarzen und im Roten Moor in der Rhön die Wege nicht verlassen. Doch derzeit sind immer wieder Personen abseits der gekennzeichneten Wege zu sehen. Das hat aber einen Grund: Derzeit sind wieder Freiwillige in der Bayerischen und Hessischen Rhön unterwegs und richten das Schwarze und das Rote Moor wieder her. "Dass im Sommer und Herbst Ehrenamtliche aus ganz Deutschland ins UNESCO-Biosphärenreservat Rhön kommen, um bei Naturschutzmaßnahmen zu helfen, hat mittlerweile Tradition", heißt es vom Biosphärenreservat Rhön, das heuer 30-jähriges Jubiläum gefeiert hat.

Sanierungs-Arbeiten im Schwarzen Moor

In dieser Woche sind die Freiwilligen noch im hessischen Teil der Rhön unterwegs, in der kommenden Woche wird eine Gruppe auf der bayerischen Seite, im Schwarzen Moor, arbeiten. Dort sollen dann etwa alte Querbauwerke am Ostrand des Moores saniert werden. Laut Biosphärenreservat soll das bewirken, dass der Wasser-Abfluss aus dem Hochmoorkörper verzögert beziehungsweise ganz verhindert wird. Außerdem ziehen die Freiwilligen neue Eichenbohlen ein und dichten die Bauwerke mit Grasstücken, sogenannten Grassoden, ab.

Unterkunft in der hessischen Rhön

Die Aktion im Schwarzen Moor erfolgt gemeinsam mit der Wildland-Stiftung Bayern und dem Landschaftspflegeverband Rhön-Grabfeld. Die Freiwilligen sind in Ehrenberg-Melperts im hessischen Teil der Rhön untergebracht. Dort werden sie von einer eigenen Köchin mit vegetarischem, möglichst regionalem und saisonalem Essen versorgt.

Würzburger Bergwaldprojekt organisiert Freiwilligen-Aktionen

Organisiert wird die Freiwilligen-Aktion vom Bergwaldprojekt mit Sitz in Würzburg. Das Bergwaldprojekt organisiert deutschlandweit Freiwilligen-Wochen, bei denen mehr als 3.000 Freiwillige pro Jahr helfen. Einsätze gibt es an mehr als 70 Orten. Schwerpunkte der Arbeiten sind neben Biotop- und Artenschutz auch der Waldumbau und die Waldpflege sowie die Moorwiedervernässung, also eine Maßnahme zur Anhebung des Wasserstands. Letzteres tun die Freiwilligen aktuell im Roten Moor in der Hessischen Rhön, indem sie zum Beispiel Gehölze entfernen.