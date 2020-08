24.08.2020, 19:04 Uhr

Naturschutzgebiete in Tansania: Uni Bayreuth hilft beim Erhalt

Um Naturschutzgebiete zu erhalten, startet die EU ein neues Projekt. Die Universität Bayreuth baut deshalb neue Studienangebote an Hochschulen in Tansania auf – mit Mitarbeitern, die in der Region bereits jahrelang forschen.