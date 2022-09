Naturschutz auf der Pegnitz: DAV-Paddler sammeln Müll

Naturschutz, Umweltschutz, Klimaschutz

Zu den Aufgaben des DAV neu hinzugekommen sei der Klimaschutz als explizites Ziel, erklärt Tobias Schone, der Geschäftsführer der DAV Sektion Nürnberg.

"Bis 2030 wird der Deutsche Alpenverein klimaneutral sein. Vieles wurde in der Vergangenheit schon durch die hohe Motivation in den Sektionen umgesetzt. Jetzt geht es aber auch darum, dies tatsächlich zu messen und als verpflichtendes Ziel zu verankern." Tobias Schone, Geschäftsführer der DAV Sektion Nürnberg

In den kommenden Jahren will der DAV möglichst viele Emissionen vermeiden oder reduzieren, indem beispielsweise die Mitglieder mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen und bei der Verpflegung mit regionalen Lebensmittel ebenfalls Co2 eingespart wird. Dies lässt sich auch in der Nürnberger Paddelgruppe umsetzen.

25. September: Tag der Flüsse

Flüsse sind wichtige Lebensadern für Pflanzen und Tiere, aber auch für die Trinkwasserversorgung und die Landwirtschaft. Am 25. September ist der "Tag der Flüsse" - weltweit ein Anlass, um sich dieser besonderen Schätze wieder bewusst zu werden und die Natur als wichtigen Lebensraum zu erhalten und zu schützen.

Über die Flüsse gelangt Müll letztlich auch in die Meere und wird vielen Tieren zum Verhängnis. Deshalb fängt Umweltschutz immer vor der eigenen Haustür an: Auf einem Flussabschnitt von nur fünf Kilometern haben die Paddler Manfred Eder, Herbert Graf und die Anderen so viel Müll gesammelt, dass er ein ganzes Boot füllt. "Wir konnten gar nicht alles mitnehmen und müssen deshalb wiederkommen", sagt Tini Peisl.

Appell: Müll vermeiden und selber wegräumen

Die "Arbeit" höre für die Paddler eigentlich nie auf, sagt Ingo Wechsung vom Bayerischen Kanuverband. Er war auch schon bei einer Müllsammelaktion an der Wiesent in Oberfranken dabei. Mit Unterstützung der Gemeinde wurde das Ufer gesäubert und man fand sogar alte Fahrräder und Plastiktonnen. Es sei eigentlich unvorstellbar, was alles in der Natur lande, so Wechsung. Die Paddler des DAV Nürnberg möchten mit der Aktion auch dafür werben, dass jeder seinen Müll selber wegräumt und möglichst wenig Abfall produziert.