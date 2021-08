Naturschützer wollen Straßenausbau in Bayern stoppen

Karl Haberzettl von der Bund Naturschutz Kreisgruppe Passau ist sauer. "Wir müssen weg von dieser Straßenbau-Gigantomanie", ereifert sich der Naturschützer. "Eine Straße ist Zerstörung von Heimat."

Anlass für Haberzettls Ärger ist der Bundesverkehrswegeplan. Demnach soll eine Umgehungsstraße die Stadt Passau entlasten. Seit Jahren rollt der Verkehr durch die Drei-Flüsse-Stadt, eine Nordtangente könnte Autofahrer aus dem Umland auf die Autobahn bringen, ohne dass sie quer durch die Stadt müssen.

"Geplante Umfahrung spart gerade mal drei Minuten Zeit"

Doch die geplante Strecke würde in großen Teilen durch Naturschutzgebiete laufen, kritisiert der Bund Naturschutz in Bayern (BN). Und bringe gerade einmal drei Minuten Zeitersparnis. "Die Nordtangente darf nicht gebaut werden", meint Karl Haberzettl und ist damit nicht alleine. Fast 6.000 Menschen beteiligen sich laut BN an einer entsprechenden Bürgerinitiative. Alternativen gebe es genug: So könne beispielsweise der schon bestehende Autobahnzubringer ertüchtigt werden. "Bloß das geht in manche Köpfe nicht rein, vor allem beim Verkehrsminister Scheuer hat das keinen Platz", wettert Haberzettl.

Bund Naturschutz: Dinosaurierpolitik Straßenbau

Für den Vorsitzenden des Bund Naturschutz in Bayern, Richard Mergner, ist die Nordtangente bei Passau ein Beispiel für die unnötigen Straßenbauprojekte des Bundes. Ein anderes sei die geplante Westumfahrung bei Würzburg, die B26n, die zwei Autobahnen (A7 und A3) miteinander verbinden soll. Auch hier gibt es eine Bürgerinitiative dagegen und eine vom Bund Naturschutz in Erwägung gezogene Alternative: Die Reaktivierung der Werntalbahn.

"Ein Bundesverkehrswegeplan, der gerade auch in Bayern 1.500 Kilometer neue Autobahnen und Bundesfernstraßen vorsieht, ist vorsintflutlich, ist Straßenbaudinosaurierpolitik. Wir brauchen dieses Geld für bessere Rad- und Fußwege, brauchen das für den öffentlichen Verkehr, der im Takt auch im ländlichen Raum stattfinden muss", sagt Richard Mergner.

Sonst könnten die Klimaschutzziele von Paris nie eingehalten werden, so Mergner. Immer noch sei der Verkehrssektor für 42 Prozent der CO2-Emissionen in Bayern verantwortlich. Der im Freistaat geplante Straßenausbau entspricht laut Bund Naturschutz einem Flächenverbrauch von 4.305 Hektar. "Auf dieser Fläche könnten 8.600 Windkraftanlagen stehen", rechnet Mergner vor.

Mergner: Bundestagswahl ist Klimawahl

Der Bund Naturschutz will sich hörbar einmischen, gerade jetzt, in Zeiten des Wahlkampfs. Die Bundestagswahl müsse eine Wahl für den Klimaschutz werden, sagt Mergner. Alle Straßenbauprojekte in Bayern müssten auf den Prüfstand. "Wir haben in den vergangenen Jahrzehnten mehr als genug Straßen gebaut. Sie führen nachweislich nicht zu weniger, sondern zu mehr Verkehrsaufkommen. Diesen Irrsinn müssen wir endlich beenden", so Mergner. Für den BN-Vorsitzenden ist klar: Dieser "Irrsinn" geht vor allem auf die Verkehrspolitik der CSU zurück, schließlich sei das Bundesverkehrsministerium schon seit zwölf Jahren in der Hand der Christ-Sozialen.

Scheuer: "Ein für Grüne typisch einfältiger Vorschlag"

Der aktuelle CSU-Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer kontert: Was der Bund Naturschutz wolle, sei verhindern und stoppen: "Die Baerbock-Partei ist auch immer schnell dabei mit Verhindern und Stoppen. Unsere Strategie ist, zu ermöglichen: Wir stehen für Infrastrukturinvestitionen, weil sie notwendig sind für unsere Wirtschaftsräume." Straßenbau sei eben doch noch zeitgemäß, vor allem im ländlichen Raum.

Auf Twitter bezeichnet Scheuer die Forderung des Bund Naturschutz als einen "für Grüne typisch einfältigen Vorschlag". Kritik bleibt nicht aus, doch Scheuer legt nach: Die CSU stehe für ein "sowohl als auch", ermögliche sowohl neue Radwege als auch Straßen.

Schreyer: Auch der ÖPNV braucht die Straße

Seine Parteikollegin, die bayerische Verkehrsministerin Kerstin Schreyer warnt davor, Straße, Schiene und Radwege gegeneinander auszuspielen: "Mir geht es nicht um Ideologie, sondern darum, die Lebenswirklichkeit und die Bedürfnisse der Menschen ernst zu nehmen." Der Freistaat investiere in allen Bereichen, weil man Wahlfreiheit gewährleisten wolle.

"Wir bauen den ÖPNV aus, stecken allein 200 Millionen Euro in unser Radwegebauprogramm", sagt Schreyer. Aber Bayern sei nun mal ein Flächenland und viele Menschen daher auf das Auto angewiesen: "Deswegen brauchen wir auch weiter moderne, leistungsfähige und sichere Straßen. Darauf fahren im Übrigen auch Busse oder Sammeltaxis", erklärt die CSU-Politikerin

Passau: Dialogforum soll jetzt helfen

Zurück nach Passau: Der jahrelange Streit um die Nordtangente soll jetzt in einem Dialogforum beigelegt werden. Bürger und Politiker haben in den kommenden ein bis zwei Jahren Zeit, gemeinsam einen Vorschlag zur Verkehrsführung zu erarbeiten. Für Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) der richtige Weg. Er werde als Wahlkreisabgeordneter ein "waches Auge" darauf haben, dass bei dem Bau der "für den Wirtschaftsraum notwendigen Straße" ein bestmöglicher Kompromiss gefunden wird.

"Es wird bei dem Dialogforum nichts rauskommen", ist dagegen Karl Haberzettl vom Bund Naturschutz in Passau überzeugt: "Außer, dass die Straße einen neuen Namen bekommt." Das zeige die Erfahrung. Das Dialogforum sei nur eine Maßnahme, um die Bevölkerung zu beruhigen. Seit August liegt ein neues Verkehrsgutachten für Passau vor, auf dessen Grundlage wird im Herbst weiter diskutiert.

