Naturschützer wollen Ausflugsverkehr in den Alpen eindämmen

Angesichts des großen Andrangs von Ausflüglern in der Alpenregion hat sich der Bund Naturschutz (BN) zu Wort gemeldet. Er will den Ausflug per Auto in die Berge unattraktiver machen. Dazu fordert der BN Maßnahmen von der Politik. So sollen zum Beispiel die Parkplatzgebühren in den Bergen deutlich erhöht werden.

Keine neuen Parkplätze in beliebten Regionen

Außerdem spricht sich der BN dafür aus, keine neuen Parkplätze mehr in beliebten Ausflugsregionen zu bauen. Auch den Ausbau von Straßen in die bayerischen Gebirgsregionen, wie etwa die autobahnähnliche Erweiterung der B12 im Allgäu, sehen die Naturschützer kritisch. So zeigt dem BN zufolge eine Analyse, dass durch die massiven Straßenausbauten in Süddeutschland der Kreis der Personen, die mit dem Pkw innerhalb von 2,5 Stunden nach Oberstdorf fahren können zwischen 1970 und 2020 in etwa verdreizehnfacht hat.

Forderung: ÖPNV ausbauen

Lebten 1970 nur etwa 660.000 Menschen im deutschen 2,5-Stunden- Einzugsgebiet um Oberstdorf, könnten im Jahr 2020 über 8,5 Millionen Deutsche den Urlaubsort im Allgäu in derselben Zeit erreichen. Dadurch würden Flora und Fauna in den Alpen stark in Mitleidenschaft gezogen. Angesichts dieser Zahlen fordert der BN, den ÖPNV in den schwäbischen und oberbayerischen Gebirgsregionen auszubauen.

Hoffnung auf Entspannung

Das Landratsamt Oberallgäu hofft, dass sich die Lage nach Öffnung der Grenzen Mitte Juni wieder entspannt. "Wir haben momentan das Problem, dass die Leute raus wollen, aber nicht aus Deutschland raus dürfen", so ein Sprecher des Landratsamtes. Erschwerend komme derzeit noch hinzu, dass viele Gäste Busse und Bahnen wegen einer möglicherweise erhöhten Ansteckungsgefahr meiden würden.