Naturschützer und Teichwirte streiten um Fischotter

Bei den Teichwirten und Anglern in der Oberpfalz herrscht große Aufregung: Eigentlich hatte die Regierung der Oberpfalz erlaubt, dass in den Landkreisen Tirschenreuth, Schwandorf und in Cham der Fischotter-Bestand um je zwei männliche Exemplare vermindert werden darf. Doch jetzt hat das Verwaltungsgericht Regensburg die Regelung gekippt und entschieden: Kein Fischotter darf getötet werden.

Naturschützer wollen Fischotter-Bestand erhalten

Ein Grund für die Entscheidung des Gerichts war, dass auch weibliche Tiere in die Fallen gehen würden. Diese könnten lebensgefährlich verletzt werden und ihre Jungen nicht mehr versorgen, so Christine Margraf von der Landesgeschäftsstelle des Bund Naturschutz in München. Fischotter seien in ihrem Bestand noch immer gefährdet und müssten deshalb geschützt werden, gerade in Zeiten der Klima- und Artenkrise. Der Verband würde es begrüßen, wenn naturnahe Teichwirtschaft gefördert würde und Teichwirte Entschädigungen bekämen.

Teichwirte befürchten hohe Verluste

Von Teichwirten wie Hans Schießl aus Asbach kommt Kritik an der Entscheidung des Verwaltungsgerichts. Im Charlottenhofer Weihergebiet im Landkreis Schwandorf liegt sein Betrieb. In Asbach betreibt Schießl den "Fischerhof". Die Teichwirte hätten Angst, dass der Fischotter sich zu stark ausbreitet. Der Otter komme über die Naab in die Weihergebiete und habe dort keine natürlichen Feinde, sagt er. So können sich die Tiere "hier bedienen wie im Paradies", so Schießl. Bei großen Karpfenteichen wie hier könnte der Fischotter den Fischbestand um bis zu 25 Prozent zerstören. Genau könne man den Schaden erst beim Abfischen sehen. "Wer zahlt mir diese Verluste?", fragt sich Schießl.