Naturschützer suchen Vogel des Jahres 2022

Wiedehopfe fühlen sich in warmen Regionen wohl

Der Wiedehopf ist mit seinem langen Schnabel und seinen orangefarbenen Scheitelfedern der optisch spektakulärste Kandidat. Er lebt ausschließlich in besonders warmen Gegenden in Deutschland, etwa am Kaiserstuhl in Baden-Württemberg. Bayern ist für diesen Vogel ein wichtiges Durchzugsgebiet. Gäbe es mehr Wiedehopfe, gäbe es mehr halboffene Landschaften mit vielen Insekten. Weideflächen und pestizidfreie Weinberge helfen dem Wiedehopf.