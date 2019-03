vor 24 Minuten

Naturschützer suchen nach der Wildkatze in Nordbayern

In Franken und in der Oberpfalz suchen derzeit rund 180 Freiwillige nach Spuren der Wildkatze in Bayern. In 23 Landkreisen sind zu diesem Zweck rund 750 sogenannte Lockstöcke aufgestellt worden, teilte der Bund Naturschutz mit.