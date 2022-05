Naturschützer kritisieren geplantes Gewerbegebiet bei Heideck

Die Pläne der Stadt Heideck sehen vor, dass zunächst auf einer Fläche von rund zwölf Hektar ein Gewerbegebiet erschlossen wird. Das könnte aber bei Bedarf auf 22 Hektar erweitert werden, erklärten Landesbund für Vogelschutz (LBV) und Bund Naturschutz (BN) bei einem Termin vor Ort im Wald bei Seiboldsmühle, einem Ortsteil von Heideck im Landkreis Roth. Die Fläche für das geplante Gewerbegebiet "Kohlbuck" würde zum einem im EU-Vogelschutzgebiet und zum anderem in einem Landschaftsschutzgebiet liegen, erklärt Ruppert Zeiner, Vorsitzender der LBV-Kreisgruppe Roth-Schwabach.

LBV: Wald ist wertvoll

Der Wald, der für das Gewerbegebiet gerodet werden müsste, sei in den vergangenen 30 Jahren erfolgreich zu einem Mischwald umgebaut worden, so Zeiner weiter. Wälder seien gerade in Zeiten des Klimawandels zu wertvoll, um für ein Gewerbegebiet gerodet zu werden, argumentiert LBV-Landesvorsitzender Norbert Schäffer. Er sei nicht nur wegen seiner biologischen Vielfalt wichtig, sondern auch CO2-Speicher.

LBV fordert: Flächenverbrauch reduzieren

LBV-Mann Schäffer kritisiert zudem den Flächenverbrauch. Die Staatsregierung hätte sich selbst zur Aufgabe gemacht den Flächenverbrauch auf fünf Hektar pro Tag zu reduzieren. In der Praxis würden vor Ort aber immer wieder Ausnahmen gemacht, so Schäffer. Dort wo das Gewerbegebiet entstehen soll, steht derzeit Staatswald. Deshalb fordern die Naturschützer die Staatsregierung auf, keine Staatswaldflächen für Gewerbegebiete zur Verfügung zu stellen.

Schutzflächen neu ausweisen

Die Stadt Heideck hat vor rund fünf Jahren erste Gespräche in Sachen Gewerbegebiet "Kohlbuck" geführt. Derzeit sei die Planung für das Gewerbegebiet in der Sondierungsphase, so der Leiter des Heidecker Bauamts, Marius Bär. Erste Gespräche mit der Unteren sowie der Höheren Naturschutzbehörde hätten ergeben, dass andere Flächen als Landschaftsschutzgebiet sowie als EU-Vogelschutzgebiet ausgewiesen werden können. Diese Flächen seien deutlich höherwertig, als die auf der das Gewerbegebiet entstehen soll, erklärt Bauamtsleiter Bär im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk.

Bauamt: Der Bedarf für ein Gewerbegebiet ist da

Wegen des Flächenverbrauches müsse die Stadt abwägen: Zum einen sollte so wenig Fläche wie möglich versiegelt werden, auf der anderen Seite müssten Standorte geschaffen werden, um Gewerbetreibende vor Ort zu halten, erklärt Marius Bär. Einige Firmen vor Ort könnten nicht mehr wachsen, weil der Platz fehle. Außerdem würden einige Betriebe in Wohngebieten liegen, woraus sich ein gewisses Konfliktpotenzial ergebe. Der Bedarf für ein Gewerbegebiet in Heideck sei da, so der Leiter des Bauamts.