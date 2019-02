Naturschützer bereiten sich auf Krötenwanderung vor

In Nürnberg bereiten sich Naturschützer auf die bevorstehende Krötenwanderung vor. Damit die Amphibien nicht von Autos überfahren werden, stellen sie Zäune auf. An diesen Barrieren wiederum sind Eimer in den Boden vergraben. Dort fallen die Kröten rein und die Helfer können sie dann zu ihren Laichplätzen bringen.

In Nürnberg-Fischbach werden Helfer gesucht

In Nürnberg-Fischbach stehen diese Zäune bereits. Dort sucht die Gruppe um Judith Bauerreiß noch freiwillige Helfer: Ihre Aufgabe wird darin bestehen, die Eimer morgens und abends zu kontrollieren. "Da holen wir die Kröten aus dem Eimer und tragen sie zu ihrem Laichgewässer", sagt Judith Bauerreiß. Da es normalerweise mehrere Helfer gebe, sei es ein Aufwand von maximal zwei Stunden in der Woche.

Freiwillige für das Zäune Aufstellen gesucht

Der Bund Naturschutz Nürnberg braucht ebenfalls Helfer: Am Wochenende will die Naturschutzorganisation am Dutzendteich und in Kornburg Krötenzäune aufstellen. Am Samstag, den 2. März, geht es um 10 Uhr los - Treffpunkt ist die Otto-Ernst-Schweizer-Straße zwischen Großer Straße und Stadion. In der Zeit danach muss jeden Morgen und Abend der Zaun zuverlässig kontrolliert werden.

Wann Kröten wandern, ist noch unklar

Wann die Kröten mit ihrer Wanderung zu ihren Laichplätzen beginnen, sei noch nicht abzusehen, sagt Biologe Wolfgang Dötsch vom Bund Naturschutz. "Das ist so in der Natur, das ist ein Lottospiel“, sagte Dötsch dem Bayerischen Rundfunk. Die Amphibien bräuchten warmen Regen und eine Bodentemperatur von 6 Grad. Wenn das Frühjahr trocken ausfalle, würden die Tiere inzwischen auch bei Trockenheit mit der Wanderung beginnen.

Wer helfen mag, kann sich hier melden:

Nürnberg-Fischbach: Judith Bauerreiß 0172 / 776 07 73

Nürnberg-Kornburg und Dutzendteich: Bund Naturschutz Nürnberg 0911 / 45 76 06