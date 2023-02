Naturparkzentrum statt Neonazi-Treff in fränkischem Gasthof

Vor rund eineinhalb Jahren haben die Landkreise Hof, Kulmbach und Kronach gemeinsam den Gasthof Fels im Frankenwald erwerben können. Die Landräte hatten Sorgen, dass sich das Anwesen im Frankenwald zu einem Treffpunkt für Neonazis entwickeln könnte. In dem Gebäude soll nun ein Informationszentrum für den Naturpark Frankenwald entstehen. Das soll auch den Tourismus in der Region stärken.

Planung für Naturparkzentrum: Finanzielle Hilfe vom Freistaat

Dabei müsse man gemeinsam, ausgehend von dem groben Konzept, konkrete Planungen in einem nächsten Schritt erarbeiten, teilt eine Sprecherin des Landkreises Hof mit. Bei der Planung würden die Landkreise demnach voraussichtlich finanzielle Unterstützung vom Freistaat Bayern erhalten. Auch wegen möglicher Förderungen für das Naturparkzentrum befinde man sich mit dem Freistaat bereits im Austausch.

Knapp 650.000 Euro stehen für den Umbau zur Verfügung, hatten die beiden oberfränkischen Landtagsabgeordneten Martin Schöffel (CSU) und Rainer Ludwig (Freie Wähler) bereits Anfang Februar mitgeteilt. Das Geld stammt den Angaben zufolge aus Reserven der beiden Fraktionen.

Juristische Auseinandersetzung mit Rechtsextremisten

Der imposante Gasthof befindet sich direkt auf den Grenzen der drei Landkreise an der Bundesstraße 173. Jahrelang hatten sich die Behörden mit dem früheren Eigentümer, einem szenebekannten Rechtsextremisten, eine juristische Auseinandersetzung geliefert. Schließlich wurde die Immobilie mit etwa acht Hektar Land im Jahr 2021 an die Landkreise verkauft. Weiteren Absprachen und Planungen zur künftigen Nutzung würden im ersten und zweiten Quartal des Jahres weitergeführt, so ein Sprecher des Kulmbacher Landratsamts.

Auch anderswo in Franken hat es in den vergangenen Jahren ähnliche Fälle gegeben. So hatte beispielsweise im Jahr 2018 eine Meldung für Aufregung gesorgt, ein Funktionär der NPD wolle ein leer stehendes Gasthaus in der Nähe von Waischenfeld im Kreis Bayreuth kaufen. Die Kommune selbst konnte die Immobilie schließlich selbst erwerben.

Mit Informationen von dpa.