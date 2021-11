Naturparkschule Dollnstein vermittelt Kindern Nachhaltigkeit

"Da ist Flocke!" Die Kinder aus der ersten Klasse von Schulleiterin Brigitta Koch sind zum ersten Mal seit den Herbstferien wieder bei den drei Schulschafen der Bürgermeister-Wagner-Grundschule in Dollnstein. Strahlend beobachten sie, wie Flocke, Molli und Wuschel an den Zaun kommen. Die Namen haben alle Schulkinder in einem demokratischen Verfahren selbst ausgewählt, erklärt die Schulleiterin.

Nicht nur ein Schauobjekt: Schulschafe als Wissensvermittler

"Die Kinder sollen sich auch darum kümmern. Sie sollen Verantwortung und auch Nachhaltigkeit dadurch lernen. Was passiert mit der Wolle? Was passiert sogar mit dem Schafmist? Den setzen wir zum Düngen ein. Der Lerneffekt ist über diese Tiere enorm", sagt Schulleiterin Brigitta Koch. Jeden Tag macht eine Gruppe von Viertklässlerinnen und Viertklässlern den Auslauf der Schafe sauber - eigenverantwortlich. Die Kinder wissen, worauf sie achten müssen: sauberes Wasser, dreckiges Stroh auf den Misthaufen, keine schnellen Bewegungen.

Projekte ermöglich Auszeichnung als Naturparkschule

Die Bürgermeister-Wagner- Grundschule in Dollnstein liegt mitten im Naturpark Altmühltal. Durch Projekte, wie die Schulschafe, konnte sie sich als Naturparkschule auszeichnen lassen. Das ist eine bundesweite Auszeichnung des Verbands Deutscher Naturparke. 161 Naturparkschulen gibt es in ganz Deutschland, 23 davon in Bayern. Schulleiterin Brigitta Koch erklärt das Ziel so: "Es geht darum, den Kindern die Heimat nahezubringen, die Kultur der Heimat, Kunst, Natur, Umwelt, all diese Dinge - und das regelmäßig im Unterricht zu verankern."

Kooperation mit dem Naturpark Altmühltal und Vereinen

Voraussetzung für die Zertifizierung als Naturparkschule ist unter anderem ein Kooperationsvertrag mit dem jeweiligen Naturpark. Jedes Kind soll außerdem mindestens einmal im Jahr an einem gemeinsamen Projekt teilnehmen. In freiwilligen Arbeitsgruppen ziehen fast alle Schulkinder jede Woche los in die Natur. Die Grundschule in Dollnstein kooperiert zudem mit Vereinen aus der Gegend, wie dem Obst- und Gartenbauverein, Fischereiverein und Imkereivereinen. Auch der Bauhof und die Naturpark Ranger unterstützen die Kinder regelmäßig bei Projekten, wie dem Bau eines Weidezauns für die Schafe oder eines Totholzzauns für die Artenvielfalt.