Naturpark Frankenwald kauft Gasthof Fels – Neonazi Vorbesitzer

Der ehemalige Gasthof Fels in der Gemeinde Presseck wurde in der vergangenen Woche an den Naturpark Frankenwald verkauft. Die Landkreise Kulmbach, Hof und Kronach wollen dort ein Naturparkzentrum einrichten und planen, die Frankenwald-Ranger dort unterzubringen. Das teilten die Landkreise am Freitag mit.

Bevölkerung befürchtete Neonazi-Treffen im Gasthof Fels

Der ehemalige Gasthof liegt direkt an der Grenze der drei Landkreise an der B 173 und gehörte seit 2018 dem Neonazi Jens H. Seitdem wuchs die Befürchtung, dass in dem Gasthof ein Neonazi -Treffpunkt entstehen könnte. Versuche der Landkreise, ihr Vorkaufsrecht geltend zu machen, scheiterten vor Gericht.

Nach Entscheidung des Verwaltungsgerichts verkaufsbereit

Im März gingen die drei Landkreise gegen die Entscheidung des Bayreuther Verwaltungsgerichts in Berufung. Im Mai wandte sich Jens H., der Besitzer des Gasthofes, an den Kulmbacher Landrat Klaus Peter Söllner (FW), um seine Verkaufsbereitschaft zu signalisieren. Möglicherweise auch, weil er eine lange gerichtliche Auseinandersetzung fürchtete, so Söllner am Freitag auf einer Pressekonferenz in Fels, einem Ortsteil der Gemeinde Presseck.

Verkauf des Gasthofes notariell bestätigt

In den folgenden Monaten wurden die Verhandlungen über den Verkauf fortgesetzt und in dieser Woche abgeschlossen sowie notariell bestätigt. Entsprechende Vormerkungen in den Grundbuchämtern Kulmbach und Hof wurden eingetragen und eine Vorauszahlung über 50.000 Euro geleistet, so dass der Verkauf als gesichert gilt.

Ehemaliger Gasthof soll Naturparkzentrum Frankenwald werden

Jens H. habe den Gasthof Fels am Mittwoch besenrein übergeben, so der Kulmbacher Landrat Söllner weiter und soll mit seiner Familie nach Spanien gezogen sein. Man sei stolz darauf, dass der Gasthof Fels für den Frankenwald gewonnen werden konnte, fuhr Söllner fort.

Früherer Gasthof Fels wird saniert und umgebaut

Man habe sich vom ordnungsgemäßen Zustand des 7.000 Quadratmeter großen Geländes überzeugt, auch die Bausubstanz des 130 Jahre alten Gebäudes sei gut, ergänzte der Hofer Landrat Oliver Bär CSU. Man stehe nun am Beginn eines Prozesses, denn für die Ansprüche des Naturparks Frankenwald müsse der Gasthof umgebaut und renoviert werden, so Bär weiter. Als nächstes stünden Gespräche und Planungen an, welche Abteilungen des Naturparks Frankenwald und in welchem Umfang sie in Fels einziehen sollen.