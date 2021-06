Naturpark Bayerischer Wald soll bald "Sternenpark" werden

Der Naturparkverein Bayerischer Wald bereitet seit zwei Jahren alles für eine Bewerbung bei der Internationalen "Dark Sky Association" vor: 21 Gemeinden und das Nationalparkgebiet sollen als "Sternenpark" zertifiziert und damit auch gesünder für Menschen, Tiere und Pflanzen werden.

Zu viel Licht stört den menschlichen Schlaf

Am Abend wird es immer schrittweise dunkler. Das führt dazu, dass im Körper immer mehr Melatonin ausgeschüttet wird. Melatonin ist ein Hormon, das den Tag-Nacht-Rhythmus steuert. Doch was machen wir? Wir schalten in der Wohnung überall das Licht an und draußen brennen die Straßenlampen. Das ist schlecht für einen guten Schlaf, sagt die Biologin Julia Freund: "Wenn überall das Licht angeht, führt das dazu, das die Melatoninausschüttung später einsetzt. Dadurch wird der Schlafrhythmus gestört und wir werden einfach nicht mehr müde oder immer später müde. Das ist ein Teufelskreis.“

Lichtverschmutzung nimmt zu

Blaulicht aus Smartphones, Computern und Fernsehern verstärkt den Effekt noch. Schlechter Schlaf schädigt aber das Immunsystem, macht also anfälliger für Krankheiten. Die sogenannte Lichtverschmutzung steigt noch dazu jedes Jahr in unseren Breiten um zwei bis sechs Prozent, was uns schlechter schlafen lässt als die Menschen vor 100 Jahren, sagt die Biologin, die für den Naturparkverein Bayerischer Wald das Projekt "Sternenpark" plant. Im Bundesschnitt gibt es eine Straßenlampe für zehn Einwohner, in kleinen Orten oft sogar noch mehr. Wir leben also ziemlich lichtdurchflutet.

Zu viel Nachtlicht tötet Insekten und stört Tier- und Pflanzenwelt

Wer schon einmal nachts Insekten beobachtet hat, die bis zur totalen Erschöpfung Straßenlampen umschwirren, weiß, dass das Licht für sie oft tödlich ist, erklärt Biologin Freund: "Es gibt auch nachtaktive Insekten, für die Tageslicht eine Hemmwirkung hat. Die setzen sich irgendwo hin und warten, dass es dunkel wird. Wenn sie direkt unter einer Straßenlaterne sitzen, dann passiert das aber nie und sie verhungern dann mehr oder weniger."

Wildtiere verlieren die Orientierung

Zu viel nächtliches Licht bringt aber auch den Tag-Nacht-Rhythmus von tagaktiven Wildtieren durcheinander, sagt die Biologin, und das stört die natürliche Orientierung der Tiere am Jahreszeitenverlauf. Im schlimmsten Fall geraten dann Brutzeit oder das Anfressen von Winterspeck oder der Winterschlaf durcheinander. Auch Zugvögeln kann zu viel Nachtlicht schaden und ebenso den Pflanzen. Nächtliche Gartenlampen sind deshalb ebenfalls schlecht, sagt Julia Freund. Experten vermuten, dass nächtliches Kunstlicht sogar viel stärker zum allgemeinen Artensterben beiträgt als bisher gedacht.

Abhilfe soll ein "Sternenpark" schaffen

Der Naturparkverein plant das Projekt für das Nationalparkgebiet, dessen Wälder ohnehin nachts finster sind, und für 21 umliegende Gemeinden. Fast alle wollen mitmachen, aber dem gingen viel Aufklärung und auch Kostenberechnungen voraus. Kern des Projekts ist die Umrüstung aller Straßenlampen auf warmes LED-Licht mit maximal 3.000 Kelvin und auf Lampen, die nur nach unten, also nicht seitlich oder nach oben strahlen.