Naturnahe Kleingartenanlage in München wird ausgezeichnet

Das Schild "Naturgarten" prangt am Eingangstor zur Gartenparzelle von Angelika und Josef Schulmann in München. Sobald die Sonne rauskommt, herrscht am Insektenhotel "Rush Hour", erzählt Josef Schulmann, und unterm Totholzhaufen hat Angelika Schulmann schon einen Laubfrosch gesehen. Eigentlich sieht die Kleingartenparzelle der beiden aus wie jede andere – aber sie bewirtschaften sie nach den Prinzipien eines naturnahen Gartens. Und dass das gut ist für die Artenvielfalt, können sie direkt beobachten.

Auszeichnung "Bayern blüht – naturnaher Garten"

Der Garten der Schulmanns ist eine von 122 Parzellen in der Kleingartenanlage NW18 in München. Die Anlage ist die erste in Bayern, die die Auszeichnung "Bayern blüht – naturnaher Garten" in Gold bekommt. Dafür mussten über 90 Prozent der Gärtner und Gärtnerinnen in der Anlage ihre Parzelle zertifizieren lassen. In NW18 haben das 115 Kleingärtner erfolgreich absolviert – 94 Prozent. Dafür bekommen sie am Montag von Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber die Auszeichnung überreicht.

Zertifizieren – das heißt: Es kommen zwei Beauftragte des Kleingartenverbandes oder der Landesanstalt für Gartenbau. Sie prüfen, ob die Gärtner auf chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel verzichten, auf synthetischen Dünger, und ob sie torffreie Erde benutzen. Pluspunkte gibt’s außerdem für Komposthaufen, Regentonnen, und Lebensräume für Insekten – also Totholzhaufen, wilde Ecken, in denen das Gras auch mal stehen bleiben darf, Blühstreifen oder heimische Blühpflanzen. Wer genügend Punkte von den Zertifizierern bekommt, darf das Schild "Naturgarten" an seinen Garten hängen.

Platz für Gemüse und Insekten

Die Umstellung auf naturnahes Gärtnern, erzählt Josef Schulmann, war gar nicht so schwierig – ein bisschen Know-how braucht es aber schon. Angelika Schulmann pflanzt zum Beispiel Tagetes zwischen ihr Gemüse. Der intensive Geruch der Blume, vertreibt Schädlinge, sagt sie. Wer also weiß, welche Pflanzen nebeneinander in Mischkultur gedeihen, der sorgt für gesündere Pflanzen und verwirrt ebenso mögliche Schädlinge.

Im Kleingarten von Sabine und Joachim Dangel steht ein mannshoher Stamm – bis vor kurzem noch ein Zwetschgenbaum; aber der war morsch, eigentlich hätten die Dangels ihn fällen müssen. Aber sie scheuten die gewaltige Arbeit, die Wurzeln aus dem Boden zu holen. Also schnitten sie die Krone ab und ließen den Stamm stehen, als Lebensraum für Insekten. Joachim Dangel bohrte ein paar Löcher hinein als Nisthilfe für Wildbienen – und die werden gut angenommen, berichtet er.

Bedrohte bayerische Wildbienen

Für die heimischen Insekten ist so ein Engagement überlebenswichtig. Der Bund Naturschutz zitiert Erkenntnisse des Bayerischen Landesamtes für Landwirtschaft, nach denen von 520 in Bayern heimischen Wildbienenarten nur gut ein Drittel nicht gefährdet ist – der Rest ist teils schon ausgestorben oder in verschiedenen Graden der Gefährdung. Ähnlich sieht es laut Insektenforschern der Zoologischen Staatssammlung für Schmetterlinge aus. Viele Arten sind in der breiten Fläche verschwunden, überleben nur in Schutzgebieten. Hauptgründe: der Einsatz von Pestiziden, der Verlust von Lebensraum und von Blühpflanzen.

Die heimische Honigbiene ist dabei nicht bedroht. Aber die Wildbienen – zu denen auch die Hummeln gezählt werden – übernehmen eine unersetzliche Funktion bei der Bestäubung von Pflanzen. Tomaten, zum Beispiel, werden nur von Wildbienen bestäubt.