Naturnah mit Tannen und Buchen: Plenterwälder im Westallgäu

Immer weniger Plenterwälder in Bayern

Aber diese naturnahen Wälder sind gefährdet: Es gibt sie nur noch auf zwei Prozent der Waldfläche Bayerns. Neben dem Westallgäu sind Plenterwälder im Schwarzwald und in der Schweiz zu finden. Diese Seltenheit hat mehrere Gründe: Es braucht Baumarten wie die Weißtanne und die Buche, die Schatten vertragen und als Sämlinge lange im Dunkel ausharren können. Und es braucht Waldbesitzer, die die hohe Kunst des Plenterns, also die kluge Auswahl der Bäume, beherrschen. Aber immer weniger Grundbesitzer haben das waldbauliche Wissen und den besonderen Blick für den Plenterwald und auch die maschinelle Ausrüstung, um diese naturnahen Wälder zu pflegen.

Von monotonen Fichtenforsten zurück zur Natur

Heute ist der Erhalt der Plenterwälder ein großes Anliegen der staatlichen Forstberatung. Das war lange Zeit anders: Der 71-jährige Johann Boch erinnert sich noch gut, wie er vor 50 Jahren an der Landwirtschaftsschule in Wangen überzeugt werden sollte, seine alten Tannen-Buchen-Wälder in monotone Fichtenforste umzubauen, wegen der höheren Rendite. "Der Großvater hat damals nur zu mir gesagt: Bua, du spinnsch. Und damit war die Diskussion erledigt", erzählt Johann Boch. Inzwischen versuchen Förster wie Florian Schwarz vom Amt für Landwirtschaft und Forsten Kempten, die Waldbesitzer bei der Pflege der Plenterwälder fachlich zu unterstützen, denn sie sind wichtig für den Schutz des Bergwaldes im Westallgäu.

Plenterwälder: Stabil und widerstandsfähig

Plenterwälder sind sehr widerstandsfähig. Die verschiedenen Altersstufen der Bäume, die Mischung der Baumarten und auch die unterschiedlich tiefen Wurzeln der Hauptbaumarten Tanne, Buche und Fichte sorgen für eine gute Standfestigkeit und Stabilität von Plenterwäldern. Schädlinge wie der Borkenkäfer haben wenig Chancen, und Stürme werfen vielleicht einzelne alte Bäume um, aber der Wald bleibt bestehen. An der Stelle, wo Markus Boch die Tanne gefällt hat, werden nun junge Buchen, Tannen und Fichten heranwachsen, daneben gibt es Bergahorne, Bergulmen und Eiben in seinem Wald. Markus Boch muss jedenfalls keine teuren Baumschulpflanzen kaufen, um den Wald zu verjüngen - das macht sein Plenterwald ganz von allein.