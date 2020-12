Naturliebhaber in den Bergen: Gäste im Wohnzimmer der Tiere

Herr Hennemann, was macht Ihnen aktuell Sorgen?

Wir haben einen sehr intensiven Sommer hinter uns, in dem auch die Naturräume intensiv frequentiert wurden. Und da ist es auch zu Störungen in den Lebensgemeinschaften der Tiere gekommen. Und wir haben ja einen sehr sensiblen Raum hier in den südlichen Ostallgäuer Alpen. Und da leben auch Tiere, die zum Teil vom Aussterben bedroht sind, wie zum Beispiel das Birkhuhn oder das Schneehuhn, die natürlich auf Störungen durch Skitourengeher, durch Schneewanderer sehr empfindlich reagieren. Und da würden wir durch Tipps gerne vorbeugen.

In Sportgeschäften decken sich die Menschen gerade mit Tourenski an. Viele waren damit noch nie unterwegs. Oder es gibt Menschen, die nach 20 Jahren mal wieder den Schlitten rausholen. Was sollen denn diese vielen Neulinge beachten?

Da ist noch mehr als bei allen anderen wichtig, dass sie sich auf den markierten Wegen und Routen aufhalten. Und bitte nur bei gutem Tageslicht. Das ist sowohl für die Sicherheit der Menschen als auch für das Sicherungsbedürfnis und Ruhebedürfnis der Tiere ein ganz wesentlicher Punkt.

Wie also sollen sich die Menschen verhalten?

Ich glaube, man kann das am besten so umschreiben, dass man sich so verhält, wie man es sich wünscht, dass sich Gäste im eigenen Zuhause verhalten. Dann ist eigentlich alles richtig, denn wir bewegen uns eigentlich im Wohnzimmer der Tiere und müssen rücksichtsvoll sein. Das heißt, wir bleiben auf den Wegen. Wir bewegen uns nur bei gutem Tageslicht. Wir beachten die ausgewiesenen Schutzgebiete, und wir leinen unsere Hunde an. Dann kann man eigentlich schon nichts verkehrt machen.

Wenn viele Menschen kommen, ist trotzdem ein gewisser Druck da. Vielleicht muss sich jeder an die eigene Nase fassen und sagen ja, ich geh vielleicht nicht fünf Mal, sondern nur ein Mal.

Wir haben jetzt eine ganz, ganz schwierige Zeit, die jedem von uns auch Entbehrungen abverlangt. Da gehört schon dazu, dass man auf sich schaut, dass man aber auch auf die Anderen schaut, dass jeder Mensch auch die Möglichkeit hat, seine Seele etwas in der Natur baumeln zu lassen. Da ist schon die Eigenverantwortung jedes Einzelnen gefragt. Aber trotzdem möchte ich betonen, es ist wichtig rauszugehen. Man kann es genießen und man kann vielleicht auch einmal neue, interessante Dinge in unmittelbarer Nähe des Wohnorts entdecken.

Das Gespräch führte Angelika Schneiderat.