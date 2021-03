Naturkundemuseum in Bamberg: "Wellness" für die Vögel

Weil die Region Bamberg seit Wochen stabile Corona-Inzidenzwerte verzeichnet, hat gemäß der Lockerungsvorschriften in Bayern auch wieder das Bamberger Naturkundemuseum geöffnet. Mehr als 2.000 bunte Präparate haben alleine in seinem Herzstück, dem Vogelsaal, ihr Zuhause.

Bamberg hat eine der ersten begehbaren Naturkunde-Sammlungen

Matthias Mäuser leitet das Museum seit über 30 Jahren und weiß um die Besonderheit der Einrichtung. "Wenn man hier reinkommt, fühlt man sich automatisch in eine andere Zeit, in eine andere Welt versetzt. Man darf nicht vergessen: Als 1791 dieser Raum gegründet wurde, da gab es noch fast keine öffentlich zugänglichen Museen", so Mäuser über eine der ersten begehbaren Naturkunde-Sammlungen.

"Es gab ja damals kein Fernsehen, Bücher waren nicht flächendeckend verbreitet und da war ein Strauß natürlich etwas zum Staunen, wenn man hier gestanden war und diesen riesigen Vogel betrachtet hat." Matthias Mäuser, Museumsleiter

Frischer Anstrich für die Vögel im Naturkundemuseum

Die meisten Tiere hier sind schon mehr als 200 Jahre alt, da braucht es auch einiges an Pflege. Adolf Weller holt die Vögel in regelmäßigen Abstände in seine Werkstatt – für ein kleines "Wellnessprogramm": abstauben, Federn richten, auf Schädlinge prüfen. "Man ändert bei historischen Präparaten auch nicht groß was, man erhält sie nur und frischt eventuell ein bisschen die Farbe auf", sagt Weller.

Das Naturkundemuseum liegt mitten im Herzen von Bamberg, in der Gebäudeanlage des ehemaligen Jesuitenkollegs. Eines der ältesten Exponate der insgesamt 5.000 Ausstellungsstücke ist 150 Millionen Jahren alt. Es heißt Mobbl und ist eine Schildkröte. Im Herbst 2016 hat ein Museumsteam das Fossil in einem Steinbruch in Wattendorf, in der Nähe von Bamberg ausgegraben. Mobbl ist die größte noch erhaltene Jura-Schildkröte der Welt.

Wachsfigurenkabinett besteht aus 200 Obstsorten

Das Naturkundemuseum verfügt auch über ein Wachsfigurenkabinett nur für Obstsorten: 200 Jahre alte Birnen, Kirschen und Zwetschgen. Jede Frucht ist ein Hohlkörper aus Bienenwachs mit einer hauchdünnen Wand. Von Hand täuschend echt bemalt. Matthias Mäuser kümmert sich um die Sammlung und weiß, dass von den etwa 200 ausgestellten Obstsorten etwa noch ein bis zwei Dutzend heute verfügbar sind.