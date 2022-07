Biofach: Preise bei Bio-Lebensmitteln steigen nicht so stark

Die Bio-Lebensmittelbranche ist eigenen Angaben zufolge weniger stark von den aktuellen Preissteigerungen betroffen als die konventionelle Lebensmittelbranche. Nach Angaben des Branchenverbands Bund ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW) sind die Preise bei frischen Bio-Lebensmitteln im ersten Halbjahr um 5,2 Prozent gestiegen. Bei vergleichbaren konventionellen Lebensmitteln sind es 8,0 Prozent. Der Preisunterschied zwischen Bio und Nicht-Bio habe sich verringert, so die BÖLW-Vorsitzende Tina Andres auf der Weltleitmesse Biofach in Nürnberg.

Zu Artikel: "Naturkostmesse Biofach startet erstmals im Sommer"

Kein Stickstoff-Dünger in der Bio-Landwirtschaft

Als Gründe für den nur moderaten Preisanstieg nannte Andres unter anderem den Verzicht auf Stickstoff-Düngemittel in der Bio-Landwirtschaft. Diese würden mit einem hohen Energieaufwand hergestellt und seien sehr teuer geworden. Außerdem gebe es im Biobereich oft kürzere Lieferketten und langfristigere Verträge.

Ökologischen Landbau klarer unterstützen

Andres forderte den Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) auf, für klare Rahmenbedingungen zu sorgen, wenn Landwirte auf ökologischen Landbau umsteigen wollen. Mit den aktuellen Maßnahmen sei das Ziel der Bundesregierung, den Bioanteil an der landwirtschaftlichen Fläche auf 30 Prozent zu steigern, nicht erreichbar. Im Moment liegt die Quote bei knapp elf Prozent. "Wer dreißig Prozent will, muss auch mit mindestens 30 Prozent Power fördern," so Andres in Richtung des Bundeslandwirtschaftsministers.

Özdemir bittet um Geduld

Özdemir hat bei der Eröffnung der Biofach in Nürnberg die Bedeutung des ökologischen Landbaus angesichts der weltweiten Krisen betont. Die Verbände der ökologischen Lebensmittelwirtschaft bat der Bundeslandwirtschaftsminister um Geduld. Sein Ziel sei eine gute Strategie, die nicht nur sein Ressort betreffe, sondern auch andere Ministerien, was nicht so schnell gehe. "Es ist wichtiger, dass etwas Gescheites herauskommt," so Özdemir.

Bio boomt während Corona

Die Biobranche hat während der Corona-Krise eigenen Angaben zufolge einen regelrechten Boom erlebt. Der Umsatz bei Biolebensmitteln ist demnach während der Pandemiejahre um 35 Prozent gestiegen. "Wenn die Menschen öfter zuhause essen, entscheiden sie sich öfter für Bio", sagte Peter Röhrig, Vorstand beim BÖLW. Nun ginge es darum, mehr Bio in die Kantinen und Restaurants zu bringen.

Papier aus Gras

Die sogenannte "Außer-Haus-Verpflegung" ist eines der Themen auf der bis Freitag stattfindenden Biofach. Daneben geht es auch um die großen Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Gesucht werden zum Beispiel alternative Methoden und Materialien für Verpackungen. Eine Idee: Papier und Karton aus Gras statt aus Holz. Bei der Verarbeitung von Gras zu Papier würden – im Gegensatz zur Holzverarbeitung – keine Chemikalien eingesetzt und fast kein Wasser verbraucht, berichtet Thomas d'Agnone, Juniorchef der Firma creapaper. Das Unternehmen stellt Papier her, das zu 40 Prozent aus Grasfasern statt Holz-Zellstoff besteht. Die Firma forscht, wie der Grasanteil weiter erhöht werden kann.

Weltleitmesse Biofach

Auf der Biofach und der parallel stattfindenden Naturkosmetikmesse Vivaness präsentieren 2.300 Aussteller aus 94 Ländern ihre Ideen und Produkte. Coronabedingt findet sie nicht wie sonst im Februar sondern im Sommer statt. Die Biofach ist die Weltleitmesse für die Biobranche und ist für Fachpublikum geöffnet.