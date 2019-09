Naturgemäße Waldwirtschaft: Lohrer Forstverwaltung ausgezeichnet

Der langjährige Leiter der Forstverwaltung in Lohr am Main, Bernhard Rückert, ist für seine Verdienste bei der naturgemäßen Waldbewirtschaftung und beim Waldnaturschutz ausgezeichnet worden. Der Landesvorsitzende des Bund Naturschutz (BN), Richard Mergner, übergab ihm die Karl Gayer-Medaille bei einer Festveranstaltung.

Schutz von Naturwäldern

"Wir ehren Bernhard Rückert, weil er im Stadtwald Lohr sehr eindrucksvoll beweist, dass eine naturnahe Waldnutzung, Waldnaturschutz auf sehr hohem Niveau und der Schutz von Naturwäldern zusammenpassen, ja zusammengehören", wird Mergner in einer Pressemitteilung zitiert. Im Stadtwald Lohr könne man gut sehen, wie Wälder schonend bewirtschaftet werden können. "Wir begrüßen es sehr, dass Rückert zum Beispiel auch Rückepferde einsetzt, weil so die verbleibenden Bäume und der Waldboden geschont und weniger Rückegassen gebraucht werden", so Mergner.

Naturgemäßen Waldbau

Die Karl Gayer-Medaille soll an den Münchner Waldbauprofessor Karl Gayer erinnern, der ein Vordenker für den naturgemäßen Waldbau in Europa war. Die Medaille verleiht der BN seit 1977 in unregelmäßigen Abständen. Rückert ist der 35. Preisträger.