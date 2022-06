Natura-2000-Projekt: Wolfertsrieder Bach erfolgreich renaturiert

In Achslach im Bayerischen Wald ist das Projekt "Renaturierung des Wolfertsrieder Bachs" vorgestellt worden, ein Beispiel für die Wiederherstellung eines möglichst natürlichen Bachverlaufs. Das Projekt wurde bei einem gemeinsamen Ortstermin der Regierung von Niederbayern und des Landkreises Regen präsentiert.

Begradigungen des Bachs wurden zurückgebaut

Der kleine Bach schlängelt und mäandert sich in der Nähe von Achslach durch die Wiesen, zum Teil noch so wie immer. Teilweise wurde der Bach aber im Lauf der Zeit stark begradigt. Im Rahmen eines "Natura-2000-Projekts" hat man die Begradigungen in den letzten Jahren schonend zurück gebaut und den natürlichen Bachverlauf wieder hergestellt. Bachschleifen, Mäander und Becken wurden in den Bachlauf integriert. Dort kann sich nun wieder eine eigene Flora und Fauna ansiedeln. Außerdem wurden aus Nachzüchtungen Flussperlmuscheln in das Wasser eingesetzt, die im Wolfertsrieder Bach noch ideale Lebensbedingungen finden. Flussperlmuscheln gelten als weltweit gefährdete Art.

Flussperlmuschel- und Steinkrebsbestände

In dem kleinen Bach im Bayerischen Wald sind die Bestände inzwischen etwa sieben Jahre alt. Sie können über 100 Jahre, also sehr alt, werden. Kurz nach Abschluss der Maßnahme, so das Landratsamt Regen, haben sich außerdem weitere Arten angesiedelt, zum Beispiel der Steinkrebs. Das Bayerische Umweltministerium hat das Renaturierungsprojekt mit 397.000 Euro gefördert. Das sind 90 Prozent der Kosten. Die restlichen zehn Prozent hat der Landkreis Regen finanziert. Für die Regener Landrätin Rita Röhrl ist die Renaturierung "ein gelungenes Beispiel, wie erfolgreich ein Projekt trotz der enormen Herausforderungen und der Vielzahl an beteiligten Akteuren sein kann. Die Renaturierung des Wolfertsrieder Bachs liefert einen wertvollen Beitrag zur Biodiversität und dem Erhalt gefährdeter Arten, zum Hochwasserschutz und zur Pflege unserer Landschaft".