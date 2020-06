Natur-Wanderung zum Brannenburger Biberhügel

Mitten in Brannenburg in Kreis Rosenheim liegt der Biberhügel oder einfach "Die Biber“. So wird der Hügel von Einheimischen genannt. Der ebene Rücken des freistehenden Felsens kann über verschiedene Wege erklommen werden. Besonders empfehlenswert aber ist ein Wanderweg um ihn herum.

Seltener Stein: Brannenburger Nagelfluh