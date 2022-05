Natur-Erlebnis-Garten in Muhr am See entsteht

Auf einer Streuobstwiese in Muhr am See im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen entsteht derzeit ein sogenannter Natur-Erlebnis-Garten. Auf rund 8.000 Quadratmetern bauen ehrenamtliche Helfer seit rund zwei Wochen mehrere kleine Rückzugsorte für allerlei Tiere und Insekten.

"Die Idee ist, die Streuobstwiese aufzuhübschen. Nicht nur für Menschen, sondern auch für verschiedene Tierarten", sagte Martina Widuch von der Umweltstation des Landesbunds für Vogelschutz (LBV). Der Gedanke sei, verschiedene Nischen zu schaffen, die an die Bedürfnisse der Tiere angepasst sind.

Attraktionen für Mensch und Tier

So gibt es zum Beispiel eine Eidechsenburg, einen Käferkeller aus Hackschnitzeln, einen Steingarten oder auch Blühinseln mit speziellen Kräutern für Schmetterlinge und Wildbienen. Die ausgewählten Pflanzen seien alle in Mitteleuropa heimisch, so Heidi Seiß, die den Natur-Erlebnis-Garten geplant hat. Zusätzlich soll es auch Sitzgelegenheiten für Besucher, Informationsschilder und einen Barfußpfad durch den Garten geben.