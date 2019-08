Natternberg: Fußballturnier nach Ex-NPD-Mann benannt

Ein nach einem früheren NPD-Funktionär benanntes großes Fußball-Nachwuchsturnier in Niederbayern sorgt für Irritationen. Rund 600 Kinder spielten Ende Juni beim "Schalk-Konrad-Gedächtnisturnier" des TSV Natternberg. Recherchen der Passauer Neuen Presse haben ergeben, dass der Namensgeber Konrad Schalk 1975 als NPD-Kreisvorsitzender bei einer Versammlung in Niederpöring gegen Juden gehetzt haben soll.

Vergangenheit Schalks nicht bekannt

Schalk hatte offenbar sogar so heftig gehetzt, dass er vom damaligen NPD Landesvorsitzenden Walter Bachmann mit einem Redeverbot belegt wurde. Christian Halser, Spartenleiter Fußball beim TSV Natternberg, hatte nach eigenen Angaben von Schalks Äußerungen gewusst. Er selbst sei zu diesem Zeitpunkt erst ein Jahr alt gewesen.

Turnier wird fortgesetzt

Halser erklärte weiter, er habe den 2014 gestorbenen Schalk als Mann kennengelernt, der viele Jahre lang sehr viel vor allem für den Fußballnachwuchs im Verein getan habe. Von den 1975 getätigten Aussagen Schalks distanziert sich der Spartenleiter. Das große, überregional und gut besetzte Nachwuchsfußballturnier in Natternberg, an dem auch der Kooperationspartner und Fußball-Zweitligist SSV Jahn Regensburg teilgenommen hat, werde aber fortgesetzt. Unter welchem Namen es künftig stattfindet, werde die Fußballabteilung in den nächsten Wochen entscheiden.